兒子脫口「1句話」　蔡依珊：激起媽媽的戰鬥心！

▲蔡依珊時不時會在社群網站與網友分享生活。（翻攝蔡依珊IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金蔡依珊與國民黨副主席連勝文結婚18年，育有2子，蔡依珊昨（24日）分享母子日常，兒子說了1句話，讓她坦言：「激起媽媽的戰鬥心。」

蔡依珊近年自創食品品牌「炆久之芯」，經營得有聲有色，本身也很會下廚做西菜的她，昨（24日）在IG分享做晚餐動態，她寫道：「昨晚小兒說我煮什麼異國料理都好，就是不要中菜就，好因為我煮得很難吃，激起媽媽的戰鬥心！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是蔡依珊跟著感覺走，決定做一道「中西合璧」的料理，並分享製作過程，蔥蒜爆香後，食材加入巴薩米克醋、醬油、蜂蜜、水，在煮的過程中也加了些奥勒岡草。最後料理完成，她說：「下飯又有特色，成功！」

▲蔡依珊因為兒子的1句話，「激起戰鬥心」做料理，最後成果很成功。（翻攝蔡依珊IG）

事實上，蔡依珊前幾日在限動分享一張天色照，寫下24字：「最近一切動得很快，我很努力跟上，謝謝家人體諒，我愛你們。」但並沒有再詳細說明。而她上月在「國際狗狗日」罕見分享夫妻互動，連勝文說：「我們家狗狗好喜歡我。」蔡依珊聽了後安靜，心想：「咦…不是當初最反對養寵物的」。連勝文接著說：「所有小動物都喜歡我。」蔡依珊回：「你以為你灰姑娘喔。」

另外，罷免基隆市長謝國樑下月13日就要舉行投票，連勝文22日到基隆聲援謝國樑，當天下雨，連勝文為謝國樑撐傘，還說：「第一次在海邊撐傘，竟然不是跟我太太，是跟國樑。」謝國樑說：「感覺很浪漫。」連勝文馬上假裝嘔吐，互動奇妙。



更多鏡週刊報導

蔡依珊曝近況「我很努力」 24字洩心聲：謝謝家人體諒

蔡依珊罕提「連先生」 他脫口「1句話」讓她安靜了

蔡依珊曝素顏照揭近況 6個字回應粉絲關心