　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

▲P-800寶石飛彈（又稱縞瑪瑙）。（圖／翻攝X）

▲P-800寶石飛彈（又稱縞瑪瑙）。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合報導

據3名西方及地區消息來源透露，伊朗正作為中間人，安排俄羅斯與葉門的胡塞武裝進行秘密會談，討論向該武裝組織轉移反艦飛彈的事宜。中東情勢與此一情形發展，顯示德黑蘭當局與莫斯科之間關係更為緊密。

路透引述消息來源指出，俄羅斯尚未決定是否向胡塞武裝轉移P-800寶石飛彈（又稱縞瑪瑙），但專家表示，如果這些飛彈成功交付，胡塞武裝將能更精確地攻擊紅海的商船，並加大對保護這些商船的美國及歐洲艦艇的威脅。

《華爾街日報》早在7月報導稱，俄羅斯正在考慮向胡塞武裝提供這些飛彈，但伊朗作為中介的角色此前未被報披露。自11月以來，胡塞武裝已多次發動無人機及飛彈襲擊，針對紅海重要航道上的船隻，聲稱此舉是為了表達對巴勒斯坦人在加沙戰爭中支持的立場。他們已經擊沉了至少兩艘船隻，並劫持了另一艘，嚴重干擾全球海運貿易，迫使航運公司改道，並推動紅海航線的保險費用上漲。

美國和英國曾打擊胡塞武裝的據點作為應對，但未能徹底阻止其襲擊行動。據兩名了解會談的地區官員表示，胡塞武裝與俄羅斯代表今年至少2次在德黑蘭會面，會談仍在進行中，未來數周預計還會有進一步會議，討論提供數十枚射程約300公里的飛彈。

俄羅斯此前曾向伊朗支持的黎巴嫩真主黨提供過P-800寶石飛彈。消息人士之一透露，會談始於伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）任內，他於今年5月因直升機墜毀身亡。一名西方情報來源表示：「俄羅斯正在與胡塞武裝談判，討論轉移P-800寶石飛彈，伊朗正在撮合這些談判，但不願公開承擔責任。」

伊朗駐聯合國代表團及俄羅斯國防部未對此事作出回應。葉門胡塞武裝的官方發言人阿卜杜勒-薩拉姆（Mohamed Abdel-Salam）表示，「我們對您提到的內容一無所知。」

一名美國高級官員確認，俄羅斯確實在與胡塞武裝討論提供飛彈，但未具體說明是哪些系統，並表示這一發展「非常令人擔憂」。

美國國防部一名官員指出，任何旨在增強胡塞武裝能力的舉動都將「破壞國際社會對全球航行自由及紅海與中東地區穩定的共同利益」。

俄羅斯與伊朗的軍事合作近來愈發密切，特別是在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中。美國本月早些時候指控德黑蘭向莫斯科提供了用於打擊烏克蘭的彈道飛彈。據三名消息人士透露，莫斯科考慮武裝胡塞武裝的動機之一，可能是西方國家允許烏克蘭使用武器深入打擊俄羅斯領土的風險。

美國高級官員表示，俄羅斯與胡塞武裝的會談「似乎與我們在烏克蘭的立場有關，尤其是在對烏克蘭使用美國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標的限制上，我們是否會願意放行。」

俄羅斯總統普丁6月警告，莫斯科可能會向世界各地的西方對手提供先進的遠程武器，類似於美國及其盟友提供給烏克蘭的武器。P-800寶石飛彈被認為是全球最先進的反艦飛彈之一，能夠在超過2倍音速下掠過海面飛行，難以被偵測和攔截。

ET快訊
陳致遠突PO文緬懷「兄弟象傳統」！遭洗版罵爆回應了
伴屍6年「男童生父」竟是通緝犯！　黑歷史起底
恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」
輝達漲近4％！聯手台積電ADR領漲美股　道瓊、標指創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南官員「貪污3.2億」賭博買彩券　法院判處死刑

消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

日本石川破紀錄暴雨增至8死！　7人仍失蹤

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市　澤倫斯基：釀3死31傷

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

輝達漲近4％！聯手台積電ADR領漲美股　道瓊、標指創新高

美民調：川普更擅處理台海危機　賀錦麗支持者更願出兵護台

中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

近50年來首例！新加坡部長級官員涉貪遭審判　認「收禮物」等5罪

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

上海迪士尼小熊維尼被打倒在地

客運司機到靈堂前下跪道歉！　女大生母親數度落淚氣憤喊告

「超思蛋案」檢調約談3官6業者　農業部長陳駿季：配合司法調查

越南官員「貪污3.2億」賭博買彩券　法院判處死刑

消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

日本石川破紀錄暴雨增至8死！　7人仍失蹤

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市　澤倫斯基：釀3死31傷

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

輝達漲近4％！聯手台積電ADR領漲美股　道瓊、標指創新高

美民調：川普更擅處理台海危機　賀錦麗支持者更願出兵護台

中國SHEIN私自拋售兩大名牌　adidas和PUMA怒喊告

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

近50年來首例！新加坡部長級官員涉貪遭審判　認「收禮物」等5罪

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

桃園屠狗場直擊！人妻竟是「血腥屠夫」　夫大義滅親舉報

跑3間醫院診斷「1.3公分腫瘤」　他鬆一口氣笑了

黃金創新高！銀樓掀「關門養老」潮　專家曝真正原因

越南官員「貪污3.2億」賭博買彩券　法院判處死刑

30歲金融男「赴日買春」無套免加錢　慘染2性病

看似開朗但內心孤獨星座Top 3！第一名努力配合別人總是忽略自己

消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

金龍海嘯！專家坦言「房價下修1成」　建議1種人可進場

威震集團槍擊「藏鏡人角頭」落網　疑三溫暖3000萬糾紛惹禍

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

輝達、台積電ADR收紅領漲美股！　道瓊、標指創新高

日女YTR「無罩騎腳踏車」　影片吸231萬觀看

新加坡前交長認5罪！新加坡近50年來首例

即／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡

互看不順眼！阿根廷、委內瑞總統互相發布逮捕令

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

日本「周休三日」難推行　專家曝原因

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

漁夫撈到7月大女嬰　媽媽聯手男友棄屍

特斯拉自動停車竟「落跑」！辣妹狂追畫面曝

耳朵內爆炸！　三星藍牙耳機突爆害女用戶「永久聽力損傷」

更多熱門

相關新聞

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市　澤倫斯基：釀3死31傷

俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫市　澤倫斯基：釀3死31傷

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯今天下午鎖定烏國東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）若干目標發動空襲，造成3人死亡、至少31人受傷。

王毅與黎巴嫩外長會面：武力不代表真理，強權只會破壞和平

王毅與黎巴嫩外長會面：武力不代表真理，強權只會破壞和平

G7警告：中東恐爆「更廣泛衝突」

G7警告：中東恐爆「更廣泛衝突」

以軍轟黎巴嫩　CNN：高風險遊戲恐迎災難

以軍轟黎巴嫩　CNN：高風險遊戲恐迎災難

黎巴嫩逾2千傷亡　前美CIA局長說話了

黎巴嫩逾2千傷亡　前美CIA局長說話了

關鍵字：

伊朗俄羅斯胡塞組織中東

讀者迴響

熱門新聞

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

SHEIN拋售名牌　adidas和PUMA怒喊告

宥勝二審後首發聲！　141字道歉吐心聲：我真的錯了

新北吃鐵板燒　驚見「蟲在肉上跳舞」

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面