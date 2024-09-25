消息人士：伊朗做媒將「俄製P-800寶石飛彈」送給胡塞組織

▲P-800寶石飛彈（又稱縞瑪瑙）。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

據3名西方及地區消息來源透露，伊朗正作為中間人，安排俄羅斯與葉門的胡塞武裝進行秘密會談，討論向該武裝組織轉移反艦飛彈的事宜。中東情勢與此一情形發展，顯示德黑蘭當局與莫斯科之間關係更為緊密。

路透引述消息來源指出，俄羅斯尚未決定是否向胡塞武裝轉移P-800寶石飛彈（又稱縞瑪瑙），但專家表示，如果這些飛彈成功交付，胡塞武裝將能更精確地攻擊紅海的商船，並加大對保護這些商船的美國及歐洲艦艇的威脅。

《華爾街日報》早在7月報導稱，俄羅斯正在考慮向胡塞武裝提供這些飛彈，但伊朗作為中介的角色此前未被報披露。自11月以來，胡塞武裝已多次發動無人機及飛彈襲擊，針對紅海重要航道上的船隻，聲稱此舉是為了表達對巴勒斯坦人在加沙戰爭中支持的立場。他們已經擊沉了至少兩艘船隻，並劫持了另一艘，嚴重干擾全球海運貿易，迫使航運公司改道，並推動紅海航線的保險費用上漲。

美國和英國曾打擊胡塞武裝的據點作為應對，但未能徹底阻止其襲擊行動。據兩名了解會談的地區官員表示，胡塞武裝與俄羅斯代表今年至少2次在德黑蘭會面，會談仍在進行中，未來數周預計還會有進一步會議，討論提供數十枚射程約300公里的飛彈。

俄羅斯此前曾向伊朗支持的黎巴嫩真主黨提供過P-800寶石飛彈。消息人士之一透露，會談始於伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）任內，他於今年5月因直升機墜毀身亡。一名西方情報來源表示：「俄羅斯正在與胡塞武裝談判，討論轉移P-800寶石飛彈，伊朗正在撮合這些談判，但不願公開承擔責任。」

伊朗駐聯合國代表團及俄羅斯國防部未對此事作出回應。葉門胡塞武裝的官方發言人阿卜杜勒-薩拉姆（Mohamed Abdel-Salam）表示，「我們對您提到的內容一無所知。」

一名美國高級官員確認，俄羅斯確實在與胡塞武裝討論提供飛彈，但未具體說明是哪些系統，並表示這一發展「非常令人擔憂」。

美國國防部一名官員指出，任何旨在增強胡塞武裝能力的舉動都將「破壞國際社會對全球航行自由及紅海與中東地區穩定的共同利益」。

俄羅斯與伊朗的軍事合作近來愈發密切，特別是在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中。美國本月早些時候指控德黑蘭向莫斯科提供了用於打擊烏克蘭的彈道飛彈。據三名消息人士透露，莫斯科考慮武裝胡塞武裝的動機之一，可能是西方國家允許烏克蘭使用武器深入打擊俄羅斯領土的風險。

美國高級官員表示，俄羅斯與胡塞武裝的會談「似乎與我們在烏克蘭的立場有關，尤其是在對烏克蘭使用美國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標的限制上，我們是否會願意放行。」

俄羅斯總統普丁6月警告，莫斯科可能會向世界各地的西方對手提供先進的遠程武器，類似於美國及其盟友提供給烏克蘭的武器。P-800寶石飛彈被認為是全球最先進的反艦飛彈之一，能夠在超過2倍音速下掠過海面飛行，難以被偵測和攔截。