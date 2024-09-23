周思齊許願小巨蛋立碑　蔣萬安聽見了！成立「跨局處小組」全面研究

▲台北市長蔣萬安出席2024台北市參與式預算城市交流論壇—推動成果與未來挑戰。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

中職中信兄弟的周思齊22日在台北大巨蛋引退，21、22日2天引退賽共吸引8萬人次球迷進場，而周思齊致詞時提到，心中有個願望，想要在台北小巨蛋立一個碑。對此，台北市長蔣萬安23日回應，這是非常好的想法，昨已請捷運公司、財政局、體育局成立小組，全面研究如何做得更好，也許透過立碑或更好的方式，達成周思齊的心願。

針對周思齊22日許願在小巨蛋立一個碑，蔣萬安23日上午出席2024台北市參與式預算城市交流論壇時表示，非常謝謝周思齊的建議，「我認為是一個非常好的想法，所以昨天我也請捷運公司、財政局、體育局成立小組，全面研究怎麼樣能夠做得更好，讓台北能夠成為發揚台灣棒球精神的重要地點」。

蔣萬安提及，台北市立棒球場原址就位於現在的小巨蛋，承載了許多台灣民眾對於棒球熱愛及感動的回憶，同時也是台灣棒球的夢想之地，自己學生時代也常常到台北市立棒球場看球賽，印象中穿著國中、高中制服到市立棒球場，以前外野的部分地方是水泥階梯，所以坐在水泥階梯上看球賽，後來北市府不斷對內部進行改善，並於2000年左右拆除。

蔣萬安強調，針對周思齊的建議，北市府會跨局處請相關單位來研究；這次訪問美東時，也特別到大都會的球場了解整個球場的經營及相關規劃，也看到對方對很多經典球員，願意透過各種不同展示的方式，讓大家能夠記得許多經典感動的時刻，「所以台北市立棒球場過去承載這麼多的記憶，也象徵棒球夢想之地，我們未來也許透過立碑以及更好的方式，來達成周思齊的一個心願」。