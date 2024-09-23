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防撐傘看江蕙！蔣萬安要求遠雄提分期改善　10／4前解決大面積漏水區

▲▼台北市長蔣萬安出席2024台北市參與式預算城市交流論壇—推動成果與未來挑戰。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席2024台北市參與式預算城市交流論壇—推動成果與未來挑戰。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋周末舉辦職棒巨星周思齊引退賽，但21、22日連續大雨，使大巨蛋室內下起「小雨」，包括座位區、出入口、停車場電梯漏水，連場內球員都被滴到，讓民眾黨台北市議員陳宥丞擔憂10月5日國慶晚會要「撐傘看江蕙」。台北市長蔣萬安23日表示，強力要求遠雄即刻進行漏水改善，遠雄會提分期改善措施跟期限，以及專案工作計劃，每週呈報改善進度。

蔣萬安出席2024台北市參與式預算城市交流論壇，會前接受媒體訪問。針對大巨蛋漏水，10月5日就要辦國慶晚會，議員擔心要「撐傘看江蕙」？蔣萬安回應，自己已要求體育局強力要求遠雄，即刻進行相關漏水改善工作，遠雄也會提出分期改善措施跟期限，而北市則要求遠雄提專案工作計劃，並且每週呈報改善進度。

蔣萬安提及，所謂分期改善作為跟期限，就是針對嚴重大面積漏水區域，在10月4日前即刻進行改善完成，另零星漏水地區，遠雄就必須落實當時10月底前全面改善完成承諾，這部分都會納入在整體營運績效的評估當中，嚴格進行考核。

關於陳宥丞喊出「第三方勘驗」建議，蔣萬安回應，之前已協請台北市土木技師公會協助提供專業改善建議，都會持續跟公會保持聯繫。

另外，由於副市長李四川曾說8月加裝薄膜、9月底應會改善，但現在還是漏水？蔣萬安說，北市府會透過各種方式要求遠雄即刻改善，所以要求對方要提出分期改善工作計劃及期限，遠雄必須落實10月底前改善完成承諾。

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞表示，台北大巨蛋漏水不斷，現在不只是場內，4號入口前方天花板也不斷漏水。（圖／台北市議員陳宥丞提供）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞表示，台北大巨蛋漏水不斷，現在不只是場內，4號入口前方天花板也不斷漏水。（圖／台北市議員陳宥丞提供）

陳宥丞22日於臉書貼出大巨蛋再度漏水影片，陳宥丞表示，大巨蛋周董引退賽，自己在現場跟許多球迷一樣留下眼淚，美中不足就是「部分球迷臉上不知是淚水，還是雨水？場內漏水的問題就是無法具體改善！」自己也收到球迷傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。

陳宥丞指出，自己從今年年初測試賽時，就發現漏水問題且提出質詢，而北市府也承諾改善，但接著仍漏水不停，所以他也於部門質詢、總質詢不斷追蹤，要求台北市長蔣萬安、體育局長王泓翔必須對遠雄硬起來，甚至能以契約評分計算來與遠雄談判，「但問題迄今，就是漏水修不好、改不完、漏不停！」

陳宥丞說，開議在即，自己會繼續追，並提供具體建議，應交付第三方勘驗漏水及提供檢測報告，因為既然遠雄無法解決問題，又或者遠雄害怕面對問題，就應把市民的巨蛋交付第三方協助，真正面對問題、解決問題。

而陳宥丞也擔心，國內球迷可以忍、也能換位置，但接下來就是國慶典禮，倘若繼續漏水，來自國際上的友邦元首、各國政要難道要撐傘看江蕙？

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