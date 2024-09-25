草嶺古道芒花季11／2登場　觀光署推2款專車套票送福隆便當

▲「2024草嶺古道芒花季」推出專車套票，含福隆便當只要299元，並能搭車直達古道登山口。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

「2024草嶺古道芒花季」將於11月2日至12月1日展開，期間周末假日舉辦市集與導覽解說、手作體驗，並推出66元及299元等2款「賞芒專車」套票，旅客從福隆遊客中心搭車，就能直達草嶺古道登山口，還能享用福隆便當。

位於新北市遠望坑與宜蘭大里間的草嶺古道，全長8.5公里，每逢秋季時節，古道漫山的白色芒花，鋪上層疊巒山，銀白花海綿延，每年吸引數萬遊客到訪，芒花季於2002年開始舉辦，今年邁入第23年。

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▲「2024草嶺古道芒花季」於11月2日開跑，觀光署舉辦宣傳記者會，號召秋季賞古道芒花 。（圖／記者蔡亞樺攝）

觀光署今上午舉行2024草嶺古道芒花季記者會，觀光署主任秘書方正光表示，草嶺古道為東北角秋季限定必遊景點，相當大眾化的健行路線，更是國際級的旅遊亮點，透過芒花季活動體驗步行在200年歷史的古道，欣賞限定芒花的浪漫。

觀光署指出，11月2日至12月1日推出草嶺古道芒花季，期間每周六、周日規劃有導覽解說、虎字碑拓碑體驗，還有結合大東北角觀光圈的「芒著走花時間市集」及手作季體驗等系列活動，在地大里天公廟免費供應平安粥。

▲「2024草嶺古道芒花季」專車套票，含福隆便當只要299元。（圖／觀光署提供）

觀光署進一步指出，旅客可搭配芒花交通套票及在地小旅行遊程，「賞芒專車」分成66元、299元兩種套票，66元套票為接駁福隆遊客中心行駛至遠望坑入口，含優惠COUPON護照。

299元套票還加贈福隆便當兌換券1張及紀念小禮，並串連大東北角觀光工廠、溫泉旅宿、美食餐飲等推出小旅行主題遊程。觀光署表示，2款套票可在現場購買，或線上預購，近期將在活動官網發布購票資訊。