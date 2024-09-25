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提升災時應變能力　南消三大隊轄內複合式高樓建築物搶救演練

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊為守護市民生命財產安全，持續強化消防人員搶救災害各項技能，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練，模擬大樓地下室電信機房發生火警及5樓有濃煙竄出民眾如何應變及消防搶救之戰術應用。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另鑒於新竹市「晴空匯」發生重大火警，初判起火原因為電纜線短路，加上排煙設備電源系統遭燒毀而未即時發揮作用釀禍。消防技師推測，晴空匯濃煙火警奪命，「防火填塞」是關鍵。因此特別協調大樓管委會額外檢視火警時可能竄煙的管線孔洞，若發現有社區的電纜管線孔洞沒有落實填塞情形應立即改善。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次情境設定地下室電信機房因短路起火，濃煙及高溫於管道間往上竄造成5樓出現火煙及人員受困，救指中心接獲火災通報後，立即出動第三大隊所轄分隊及各式救災車輛，轄區學甲分隊到場，立即依現場位置、建築物結構及周邊救災動線、水源位置等狀況，策定搶救計畫，預擬各種狀況及處置腹案，實施火災搶救指揮作業推演，並進行實地搶救演練。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）
演練項目包含消防車輛佈署、抵達現場處置作為、消防水源的掌握及選擇、暗室搜索技巧、發光搜索繩運用、熱顯像儀運用、梯間佈線、開門程序、MAYDAY自救程序、無線電通訊監控及障礙應變、高樓CCIO指揮架構、幕僚作業分工、救災人員的安全管制和回報機制，演練過程逼真、嚴謹，在各單位相互配合下順利完成。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，高樓建築物及地下室特性為火災發生時濃煙密佈、內部高溫、延燒迅速、逃生不易、搶救困難等，唯有透過平時不斷演練及防災整備，才能確保民眾、消防人員安全。第三大隊陳坤宗大隊長表示此次演練場所包含銀行、公寓、地下停車場用途多元複雜人口出入眾多等特性，災害發生時易造成人命救援困難及避難疏散不易之問題，故透過平日演練強化高樓火災搶救能力及加強公共安全，降低未來搶救風險。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，25日在學甲消防隊轄內「學甲天下大樓」實施高樓搶救演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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