身邊超多中年台人有創業夢　他一問驚呆：都想開「1種店」！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，一名網友分享自己觀察到的現象，發現身邊年齡大約在30至45歲之間的朋友，不分男女，都有一個共同的創業夢。然而，他們的夢想都有一個共通點，就是「開一家自己心中的咖啡廳」。這讓原PO疑惑，「這麼好賺嗎？」貼文引發眾人熱議。

這位網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「身邊的朋友心中的創業夢，全都是開咖啡廳」，身邊年齡約在30歲到45歲的朋友，每個人心中都有個創業夢。令他詫異的是，不論男女，這些有創業夢的朋友們，不約而同的都想開一家「自己心中的咖啡廳」。

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原PO說，雖然目前還沒有人付諸行動，但每個人都說，如果有天真的存夠錢，就要創業開家小小的咖啡店。他就好奇直言「怎麼這麼巧？」畢竟那麼多人創業，卻都是想要開咖啡廳，「這麼好賺嗎？」

貼文引發熱議，「嗯！同事自己有在泡咖啡，也說想開咖啡廳，說了六年也沒開」、「認真說，開10間倒9間，沒那麼好做…」、「夢想歸夢想，沒有去實現表示還有點理智，店租人事成本先學一下」、「台灣人就開咖啡廳和民宿」、「家附近的社區咖啡廳沒幾個月倒了。」還有過來人現身，「開過倒了，已完成夢想，哈哈！」