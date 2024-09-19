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全聯「在家吃早餐」買1送1來了！銅板價麵包、日式炊飯　咖啡必囤

▲▼全聯主打「在家吃早餐」，9月20日至10月3日相關商品優惠，還有「買1送1、第2件5折」超殺折扣。（圖／業者提供）

▲全聯主打「在家吃早餐」，9月20日至10月3日相關商品「買1送1、第2件5折」起優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

早餐控囤貨趁現在！全聯9月20日至10月3日主打「在家吃早餐」，相關商品如穀物片、抹醬、麵包、生鮮蔬果、濾掛或沖泡咖啡等，紛紛祭出優惠，還有「買1送1、第2件5折」超殺折扣。業者也分享多種早餐提案，像是早午餐拼盤、台式鐵板麵、古早味清粥配小菜、日式早餐或懶人系，省荷包又想要早餐儀式感就趁這波。

●懶人系早餐

全聯推出多款早餐提案，其中「懶人系早餐」首選穀物片，活動期間會員買沖泡穀物、麥片等，單筆每滿200元，贈200福利點（單筆可累贈）。巧克力控必吃「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，香濃可可風味搭上全穀營養富含膳食纖維，每盒特價179元。

▲▼全聯主打「在家吃早餐」，9月20日至10月3日相關商品優惠，還有「買1送1、第2件5折」超殺折扣。（圖／業者提供）

▲懶人系早餐首推「雀巢KitKat巧克力早餐脆片」，加牛奶或優格都美味。（圖／業者提供）

「桂格穀添樂(7種果莓脆穀/黑醋栗莓果脆穀)」任2盒298元；「日清綜合水果穀物脆(豐盛果實/宇治抹茶/楓糖果實/香甜草莓)」任2包339元。

除了牛奶，也推薦搭優格，9月20日至10月3日優格單筆每滿99元，加購水果/堅果/早餐穀物片滿10元，現折10元(單筆可累折)。多款口味「植物的優大粒果實優格」2入特價55元。

而減脂首選「福樂頂級希臘式優酪(無加糖/原味)」，每杯含有27g蛋白質，500g單件特價129元，買2件198元，再贈20點福利點。「質立希臘式優格(無加糖/蜂蜜)」500g特價88元、「質有3希臘式優格(綜合莓果/藍莓葡萄)」2入55元。

●抹醬、麵包銅板價優惠

小朋友最喜歡的各式抹醬也祭出優惠價，9月20日至10月3日常溫麵包抹醬，單筆每滿139元，現折10元。其中「康寶草莓果醬」每瓶特價79元，一次買2瓶特價148元，再折10元，等於平均每瓶只要69元。「能多益榛果可可醬」特價174元、全新「法國聖桃園葡萄果醬」特價145元，搭配現折活動，買越多省越多。

▲▼全聯主打「在家吃早餐」，9月20日至10月3日相關商品優惠，還有「買1送1、第2件5折」超殺折扣。（圖／業者提供）

▲全聯「閱讀麵包READ BREAD」此波與法國聖桃園果醬St. Dalfour France聯名，推出新品「草莓口袋吐司、草莓奶霜軟法」。（圖／業者提供）

「閱讀麵包READ BREAD」此波與法國聖桃園果醬St. Dalfour France聯名，推出新品「草莓麵包、草莓口袋吐司、草莓奶霜軟法」，100%鮮果製成的無添加草莓果醬，搭配各式麵包，只要銅板價28元到49元。

其中柔軟的草莓口袋吐司口感藏有驚喜，草莓內餡加入蒟蒻米，酸甜中多了Q彈口感。9月27日還會上市「草莓奶霜軟法」，是台式歐包始祖軟式法棍，融合草莓果醬及香甜奶醬，酸甜滑順。聯名款還有「草莓生貝果」、「草莓餐包」，草莓控天天吃。

●鹹食控、日式早餐

業者也推薦「好欣豬熟成日式炸豬排」，保有鮮甜肉汁，外酥內嫩，媲美日式職人手藝；或是國產「去骨雞腿排」，搭配生菜夾入三明治、漢堡，營養豐富，活動期間單盒特價139元，任選2盒259元，平均一盒約130元。

美味堂「浩克爸爸照燒雞腿排」特選去骨雞腿肉，利用主廚特調醬料，醃製調味後再高溫炙烤香氣更足，肉質入味有彈性，加熱即可上菜，9月20日至10月3日特價129元。

▲▼全聯主打「在家吃早餐」，9月20日至10月3日相關商品優惠，還有「買1送1、第2件5折」超殺折扣。（圖／業者提供）

▲業者也推薦「好欣豬熟成日式炸豬排」，保有鮮甜肉汁，外酥內嫩，媲美日式職人手藝。（圖／業者提供）

想現做熱騰騰日式早餐，一個電鍋就能搞定！業者推薦方便上桌的「鮭魚炊飯」，使用挪威空運進口優質養殖鮭魚、雲林在地西螺米、日本九州傳統高湯製作，消費者只要放進電鍋蒸熟，簡單就能享受日本九州料理亭的美味，9月20日至10月3日單包特價119元。

▲▼全聯主打「在家吃早餐」，9月20日至10月3日相關商品優惠，還有「買1送1、第2件5折」超殺折扣。（圖／業者提供）

▲「鮭魚炊飯」加熱就能輕鬆享用日式早餐。（圖／業者提供）

「龍蝦風味沙拉」嚴選新鮮小龍蝦肉結合魚卵、鰇魚、特製日式沙拉醬，9月20日至10月3日單包特價119元，任選2件208元，平均一包104元，單包現省15元。

●蔬果系早餐

早餐想補充蔬果營養素，還能省一波，玉米筍(產銷履歷)每包原價43元，9月20日至10月3日優惠價39元。有機鴻喜菇(好菇道)、有機雪白菇(好菇道)，單包特價26元。進口洋蔥每包原價45元，優惠價39元。同時還有美國綠無籽葡萄、美國紅無籽葡萄、美國黑無籽葡萄優惠。

●咖啡買1送1

早餐配咖啡提神，9月20日至10月3日眾多商品「買1送1」，指定品項單筆「任2件再現折5元」適合囤貨！像是「雀巢橙C美式咖啡」、「雀巢三合一可可咖啡歐蕾」統統買1送1。濾掛控則不能錯過「西雅圖極品濾掛咖啡(極品綜合/藍山綜合)」160元買1送1。

▲全聯多款咖啡商品祭出「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

名店咖啡豆也下殺，「cama café極珍選批次咖啡豆(淺焙蜜香甜桃/中焙可可堅果)」買1送1。同場加映「UCC精選即溶咖啡(118/Special)」任2罐218元，9月20日至10月3日一次買4罐，除了享有指定品項現折10元外，再搭配UCC品牌加碼活動沖泡咖啡單筆滿399元現折30元，折扣累加平均每罐只要99元，趁這波買省超大！

●全家聯名「沈早俱樂部」推出創意台式早餐

▲▼全家聯名沈早俱樂部推出6款新品，另推出全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲全家聯名沈早俱樂部推出6款新品，其中「蒜香香腸長堡」被網友激推。（圖／業者提供）

除此之外，全家近來與「沈早俱樂部」聯名，再度以台式早餐為主軸推出6款商品。長堡系列有超台的「蒜香香腸長堡」，將整根蒜香香腸搭配台式酸菜與蒜蓉醬，被網友激推，不少人讚「太好吃了！」、「跑了三家店才買到！」、「每次看到都有掃貨衝動」。

還有「熱炒鹹豬肉長堡」，使用道地鹹豬肉爆炒後加入蔥段，創新口味一吃就上癮。更有鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」，將傳統早餐店隱藏熱銷餐點神還原，還沒吃過的在超商就能嘗鮮！

最後也推薦「塔香三杯蘿蔔糕」與「不錯喝紅茶」的古早味組合，還原大家從小吃到大的巷口早餐店風味。

▲▼全家聯名沈早俱樂部推出6款新品，另推出全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲全家全新熱狗堡品牌「哈逗堡」，「不沾手」就可淋上的番茄芥末雙醬被網友狂讚。（圖／業者提供）

而全家熱狗堡也推出新品牌「哈逗堡」，主打「新口味、新麵包、新醬料」3大亮點，首推「Sakimoto柚子胡椒熱狗」，搭配濃濃起司香的「帕瑪森熱狗麵包」，還附上「不沾手」就可淋上的番茄芥末雙醬，被網友狂推「這不沾手設計，該得諾貝爾獎！」

「全家X沈早俱樂部」聯名商品也加入「餐餐超值配」優惠活動，搭配指定飲品，有59元、69元、79元組合，百元不到就能吃豐盛早餐，即日起至10月1日購買超值配組合餐，還可抽獎學金5萬元、iPad Pro 13吋等大獎。

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