　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」　一鍵輕鬆領

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE釋出免費貼圖。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

免費貼圖又來了！LINE最近再度推出全新的免費貼圖，包括「LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡」、「LINE購物 × 林北係熊」和「LINE VOOM × 嗚比的朋友」等，其中「貓爪抓 -10週年歡慶特典」甚至可以終身免費使用，大家快來一鍵下載吧！

LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡｜下載請點

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限：2024/10/11，90天
下載任務：立即開通LINE購物護照→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖。

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

LINE購物×林北係熊｜下載請點

下載期限：2024/10/13，90天
下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友。

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

LINE VOOM×嗚比的朋友｜下載請點

下載期限：2024/10/19，90天
下載任務：追蹤10位LINE VOOM的熱門創作者即可擁有此貼圖。

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

LINE購物 夯話題×倒呱的實用語｜下載請點

下載期限：2024/10/20，90天
下載任務：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號好友。

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

貓爪抓-10週年歡慶特典-｜下載請點

下載期限：2024/10/11，永久
下載任務：購買「貓爪抓 -點心爪抓-」即可免費下載。

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

ET快訊
快訊／吳明達遭槍擊！檢帶回「幕後藏鏡人」5至6萬交保
日本射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」
LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」
快訊／真主黨飛彈指揮官遭以色列空襲身亡
快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　5縣市劇烈降雨
東海女大生遭公車撞死　台中市今起連續3天「行人正義大執法」
快訊／宥勝二審後首發聲！「我真的錯了」
卓榮泰要查官邸電費！黃國昌爆：賴清德曾花700萬整修　打水漂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　桃竹苗中5縣市劇烈降雨

大阪射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」延伸：被當小丑

LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」　一鍵輕鬆領

反制「學校改名之亂」　教育部出招：申請 Google 「地標擁有者」

「烤番薯元凶」向西擴張　氣象署：乾旱高溫正走進台灣

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」　網笑：貴在蜈蚣

「健康度」的致命殺手！　這幾招讓手機電池更持久

3生肖「秋分」迎來新轉機　屬牛愛情、財運雙收

「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

改造素人！女變氣質姐姐　男打扮後成腹肌小鮮肉♥

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

快訊／鋒面通過台灣「大雷雨突夜襲」　桃竹苗中5縣市劇烈降雨

大阪射擊遊戲台人花5000元！A賞後竟有「透明平台」延伸：被當小丑

LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」　一鍵輕鬆領

反制「學校改名之亂」　教育部出招：申請 Google 「地標擁有者」

「烤番薯元凶」向西擴張　氣象署：乾旱高溫正走進台灣

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」　網笑：貴在蜈蚣

「健康度」的致命殺手！　這幾招讓手機電池更持久

3生肖「秋分」迎來新轉機　屬牛愛情、財運雙收

「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員

「棒棒堂」合體慘輸比賽　賴晏駒看衰　孫生認能取代威廉

科技廠資安新兵到　緯創小金雞全景10月下旬上櫃

王念好首度MVP秀舞技跳到投降　笑言之前偷練被發現

翠玉白菜直立展出！並列世界珠寶　故宮「大美不言」重頭戲搶先看

21萬正妹網紅澄清「沒加入反骨」！不爽被造謠：隱忍不代表能肆意妄為

快訊／指使槍手伏擊吳明達！檢帶回「幕後藏鏡人」　5至6萬交保

為長輩洗腳不是孝道表演　人倫日常無須特別報導！

王念好3打點悍將年輕選手爆發　陳金鋒：累積比賽經驗

「名媛版大S」遭控賣精品假貨！　黃廉盈發聲駁：跟我沒關係

柯震東最貴錶收藏保密　自認「我有好好賺錢」

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

「北市大附中」拚明年8月掛牌　114學年畢業證書改新校名

高中女「19元泡麵賣同學30元」　校方回應了

丈夫、公公過世「媳婦一定要扶養婆婆」？　律師說出了真相

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

龍宮貝16萬賣出！王浩宇曝疑點

何時轉冷？　最新預測曝

誠品搬家申請釋憲！控誠品書店霸凌同名企業

快訊／11縣市大雨特報　下到晚上

她一直咳嗽有痰！　竟是「早期胃癌」

打工換iPhone16　「分12期」被罵丟臉她傻了

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」

更多熱門

相關新聞

Nike熱門鞋款現省千元！

Nike熱門鞋款現省千元！

夏季過去，Nike官網無預警帶來快閃換季降價優惠，本次最高可享 7 折優惠，而且無需優惠代碼，多達400樣商品直接打折，囊括鞋款、服飾、配件單品，都能及時入手換新裝備。

不是LINE！情侶推爆「1款通訊APP」：認識對象超容易

不是LINE！情侶推爆「1款通訊APP」：認識對象超容易

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

2024年百貨周年慶檔期總整理

2024年百貨周年慶檔期總整理

獨／OL驚見「自拍片已傳送」　控鼎泰豐主管侵隱私

獨／OL驚見「自拍片已傳送」　控鼎泰豐主管侵隱私

關鍵字：

免費貼圖LINE下載購物貓爪抓

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

富豪正妹妻開價700萬「做愛到讓我懷孕為止」　他報名慘了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

即／超思案涉圖利詐欺　3官員遭搜索約談

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面