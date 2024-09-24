LINE免費貼圖來了！5組可愛系限時下載「1款永久使用」　一鍵輕鬆領

▲LINE釋出免費貼圖。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

免費貼圖又來了！LINE最近再度推出全新的免費貼圖，包括「LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡」、「LINE購物 × 林北係熊」和「LINE VOOM × 嗚比的朋友」等，其中「貓爪抓 -10週年歡慶特典」甚至可以終身免費使用，大家快來一鍵下載吧！

LINE購物護照★紅貴賓酷比的烤肉月夜狂歡｜下載請點

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下載期限：2024/10/11，90天

下載任務：立即開通LINE購物護照→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖。

▲LINE限時免費貼圖。（圖／LINE STORE，下同）

LINE購物×林北係熊｜下載請點

下載期限：2024/10/13，90天

下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友。

LINE VOOM×嗚比的朋友｜下載請點

下載期限：2024/10/19，90天

下載任務：追蹤10位LINE VOOM的熱門創作者即可擁有此貼圖。

LINE購物 夯話題×倒呱的實用語｜下載請點

下載期限：2024/10/20，90天

下載任務：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號好友。

貓爪抓-10週年歡慶特典-｜下載請點

下載期限：2024/10/11，永久

下載任務：購買「貓爪抓 -點心爪抓-」即可免費下載。