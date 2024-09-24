傳美國司法部將起訴Visa　控壟斷簽帳金融卡市場

▲美國司法部多年來一直在調查Visa公司是否阻礙簽帳金融卡競爭網路擴張，阻擋其他支付公司和新興金融科技新創公司進入市場。（示意圖／路透）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

政治新聞網站Politico報導，3名知情人士透露，美國司法部準備以反托拉斯為由起訴Visa公司，這起訴訟將與Visa簽帳金融卡事業有關。

這3名知情人士得以不具名討論機密情事，其中2人表示，美國司法部打算指控Visa仗著在簽帳金融卡市場的主導地位，利用商家和消費者排擠競爭對手。

司法部可能最快明天起訴。

司法部發言人不願置評，Visa發言人也未立即回應置評請求。彭博（Bloomberg News）先前報導這起訴訟繫屬中。

美國司法部多年來一直在調查Visa公司是否阻礙簽帳金融卡競爭網路擴張，阻擋其他支付公司和新興金融科技新創公司進入市場，如屬實又是以何種方式阻礙。

司法部在2020年底提訴挑戰後，Visa於2021年初放棄收購支付公司Plaid，司法部隨後啟動簽帳金融卡相關調查。

「華爾街日報」先前報導，司法部調查內容也包括Visa是否使用安全權杖阻礙線上支付的簽帳金融卡競爭，安全權杖基本上是指一種隱藏卡號的安全措施。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）