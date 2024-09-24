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波音3萬人大罷工！　資方提議「調薪30%」恢復年終獎金

▲▼波音罷工。（圖／路透）

▲波音公司要求最晚要在27日子夜通過這項最佳與最終薪資提議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國航太巨擘波音公司（Boeing）23日對上萬名罷工成員提出的薪酬方案，即4年內調薪30%，且公司願意恢復績效獎金、提高退休福利、批准獎金翻倍至6000美元、恢復年終獎金，盼能盡早讓罷工畫下句點。只不過工會表示，公司並未與工會進行協商，不會讓會員投票。

路透、BBC等報導，波音公司要求最晚要在27日子夜通過這項最佳與最終薪資提議，這項方案給出調薪30%的條件，優於先前25%的方案。

不過針對波音最新提出的薪酬提議，國際機械師與航空太空工人協會（IAM）領導人霍爾登（Jon Holden）指出，工會計畫23日晚間進行調查，以瞭解彙整波音員工對最新提案的看法，但並無足夠時間趕在波音設立期間之前與會員進行討論和投票，且波音的提議並未充分解決退休、工資及其他問題的優先事項。

9月13日，超過3萬名波音工人在拒絕前一版本的25%加薪提議後發動罷工，至今已持續10天。

波音正面臨越來越大的壓力，因為罷工可能造成上億美元的損失，讓公司本就緊張的財務狀況雪上加霜，威脅到信用評級下調。波音公司已凍結招聘，開始讓美國員工放無薪假，降低罷工期間的成本，計畫在罷工這段期間，讓員工每4周輪流放1周無薪假。

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