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吹牛老爹「白色派對」照片曝！　李奧納多、翹臀珍等大咖都參加

▲▼ 吹牛老爹白色派對。（圖／翻攝X）

▲吹牛老爹與當時女友翹臀珍在大床上合照。（圖／翻攝X）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs）日前遭到美國警方逮捕，被控詐騙共謀和性販運等罪名，並且不得交保。近日他過去連續10多年舉辦的「白色派對」（White Party）照片也被挖出，許多大咖參加，包括「翹臀珍」珍妮佛羅培茲、Jay-Z、「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉與碧昂絲等樂壇大咖，還有影視巨星李奧納多狄卡皮歐、莎拉潔西卡派克與艾希頓庫奇等人都是貴賓，這多少也解釋吹牛老爹出事，好萊塢卻出奇安靜的原因。

54歲吹牛老爹熱愛糜爛至極的派對，在業界最負盛名的便是1998年至2009年連續11年舉辦的「白色派對」，當時受邀去的賓客都是美國樂壇、影壇大咖人物，還有時尚圈名流等相關人士。

▼眾多影視大咖、時尚名流參加。（圖／翻攝X，下同）

▲▼ 吹牛老爹白色派對。（圖／翻攝X）

▲▼ 吹牛老爹白色派對。（圖／翻攝X）

最新被挖出的照片中，除了吹牛老爹當時的女友翹臀珍出現在多張照片裡，還可看見李奧納多狄卡皮歐、莎拉潔西卡派克等人的身影。歷年受邀賓客還有派瑞絲希爾頓、卡戴珊家族成員、瑪莎史都華、艾瑞莎富蘭克林等人。

近日盛傳「翹臀珍」可能被檢方邀請協助調查與作證，原因是他在當時是吹牛老爹的女友，一張拍攝於2000年7月的照片，兩人躺在一著巨大的床上，有大量白色枕頭堆疊，他們就在中央親暱地靠在一起。

▲▼ 吹牛老爹白色派對。（圖／翻攝X）

此外，還可見李奧納多狄卡皮歐李奧納多狄卡皮歐與吹牛老爹等人一起抽菸、喝香檳；莎拉潔西卡派克也與吹牛老爹貼身合照。

一名吹牛老爹的前藥頭透露派對內幕，派對會在某個時間點開始變得快意，意想不到的名人間互相勾搭，還發生性行為，而且派對後方就有小房間，佈置得相當誇張，進去隨時會撞到兩人你想都想不到會湊在一起的人。

▲▼ 吹牛老爹白色派對。（圖／翻攝X）

結束白色派對的同年，吹牛老爹「另起爐灶」舉辦了「怪胎派對」（Freak Offs），這時代的派對內容更加黑暗、誇張，這些精心策劃的性表演，是由吹牛老爹親自安排和指導，他會給受害者下藥，並強迫她們與男性性工作者進行長時間的性行為。

報導中提到，這些派對有時會持續數天，涉及多名職業性工作者。吹牛老爹的員工會安排受害者和性工作者的旅行，預訂酒店房間，儲備毒品和其他物品，同時也負責事後清理現場。

▲▼ 吹牛老爹白色派對。（圖／翻攝X）

除此之外，吹牛老爹還保留這些派對的畫面，其中包含許多受害者不知情的情況下拍攝的。他利用這些敏感、可能引起刑事指控的影片作為控制受害者的籌碼，以此來確保他們能為過程中的犯罪行為保持沉默。

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