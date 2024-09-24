行政執行署超暖心！　拍賣扣押商品助弱勢義務人清償欠款

▲▼ 嘉義分署假日參與國稅局東吳高職宣導活動結合小農小商特賣及打詐宣導人潮不斷 。（圖／行政執行署嘉義分署）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署配合南區國稅局辦理『藝起趣桃城全嘉來看劇』統一發票暨租稅宣導活動，設攤辦理查封物變賣，藉由活動帶來的人潮增加買氣，幫助弱勢義務人銷售產品，將變賣所得挹注國庫，展現行政執行「公義」與「關懷」的核心價值；活動現場同時進行反詐騙宣導有獎徵答，陳列反詐騙海報向到場民眾介紹有關詐騙手法及「反詐騙165專線」，希望民眾切忌貪便宜心態避免被詐騙。

嘉義分署協力財政部南區國稅局於嘉義市東吳高職附設幼兒園進行租稅宣導活動，也為協助義務人清償案款，嘉義分署不僅在分署集中拍賣、變賣的聯合拍賣會籍匯集的人氣，幫助義務人將其農商產品賣出，更於其他公務機關辦理各項活動，邀請分署前往設攤進行相關業務宣導之際，將查封之各種商品進行變賣。

當天雖然雨勢不斷天候不佳，但藉由現場分署人員叫賣聲此起彼落，成功吸引民眾紛紛駐足選購，最後各種口味的方塊酥等物品全部變賣完售，將變賣所得抵繳義務人欠稅，於實行行政執行「公義」的同時，落實「關懷」義務人的核心價值。

行政執行署所屬各分署在每個月第一個星期二的下午三點同步舉辦查封動產及不動產的全國聯合拍賣，嘉義分署為服務雲林地區民眾，特別在今年9月30日前往雲林監理站前廣場辦理擴大法拍市集，歡迎雲林地區民眾踴躍參與前來撿便宜，相關訊息請追蹤機關官網及臉書粉絲專頁，以利掌握最新的拍賣資訊。