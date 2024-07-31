法拍驚見「炭治郎、禰豆子」！還有大安區建物土地　喊：挑戰最低價

▲法務部行政執行署台北分署8月6日舉行「123聯合拍賣會」。（圖／法務部行政執行署台北分署，下同）

突發中心／台北報導

法務部行政執行署台北分署8月6日舉行「123聯合拍賣會」，推出動漫角色及萌寵動物公仔變賣，每組最低價格只要100元起。此外，現場還有珠寶首飾、AK自然樹枝珊瑚、琉璃雕刻、天絲棉抱枕及不動產進行拍賣。為便利民眾，拍賣會提早至中午12時開始，讓民眾可以利用午休時間參與。

法務部行政執行署台北分署指出，此次拍賣會特別推出45組公仔玩偶，包含知名動漫「鬼滅之刃」角色竈門炭治郎、竈門禰豆子和萌寵動物等，每組起價僅100元，是父親節的理想禮物選擇。另外，還有400條鍺手鍊、19件珠寶首飾、2件AK自然樹枝珊瑚、7件琉璃雕刻及12顆天絲棉抱枕，所有商品都挑戰市場最低價。

另外，不動產部分，法務部行政執行署台北分署指出，有20筆土地和3筆建物進行拍賣，位於台北市大安區、文山區及新北市新店區等地，適合投資或自用。有意購買的民眾，可依需求至現場或採用通訊投標方式參與。民眾若想購買，需攜帶身分證件到場參與。如欲購買不動產，請事先向分署索取或上官網列印、填妥投標書及準備保證金。詳細拍賣物件狀況，可至分署官網查詢或追蹤FB粉絲專頁。