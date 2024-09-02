台中違規設攤「第一名」挨罰30萬擺爛！一聽要管收乖乖繳錢了

記者許權毅／台中報導

台中市一名劉姓攤商常在勤美市民廣場違規設攤賣玩具，累積了30萬罰鍰，卻始終不繳納。行政執行署上月前去找劉男，他先是假裝同意扣押商品、車輛，還要帶執行人員去放置點，卻突然閃人。執行署隔日上門，要求他繳納，否則就要向法院聲請管收，聽到「管收」關鍵字，才讓他乖乖繳錢。

▲台中一名劉姓攤商（右一）違規設攤累計罰鍰30萬，擺爛不肯繳錢，遭行政執行署發文要聲請管收，嚇得趕緊繳清。（圖／記者許權毅翻攝）



行政執行署台中分署說，台中市市民廣場是台中知名景點之一，每到假日總是人潮滿滿，卻衍生出攤商違規設攤。其中，違規次數「第一名」的劉姓攤商，已經積欠高達30萬罰鍰，除了拒絕繳錢，還繼續設攤，專門販售泡泡機、氣球等玩具小物，也被專案小組列為首要執行對象。

▲劉姓攤商時常在台中知名景點、市民廣場違規設攤。（圖／記者許權毅翻攝）



8月19日，專案小組前往劉男居住地、可能出沒地點執行查封，劉男先是假意配合，還一度說要帶執行人員去物品放置地點。不料，劉男一個轉身，就快步落跑，由友人接應離去，態度不佳，且明顯拒絕配合。

隔日，台中分署以「隱匿應供強制執行財產」為由，發文命劉男履行繳納義務，如仍拒絕，台中分署將向法院聲請拘提及管收。劉男一聽見管收一詞，28日就繳清30萬罰鍰，並表示不敢再違規擺攤。