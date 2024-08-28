老翁欠稅名下剩2652骨灰塔位　執行署催討2000萬喊價拍賣：可單買

▲行政執行署台北分署2024年9月「123聯合拍賣會」，將拍賣多達2652個北海福座骨灰塔位使用權，與翡翠戒指、32處土地建物等物件。（圖／翻攝行政執行署台北分署粉專）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署台北分署追討楊姓老翁所欠2314萬餘元稅款，因已無其他財產可供強制執行，決定拍賣楊翁持有的2652個北海福座骨灰塔位使用權，訂於下月（9月）3日下午3點在台北分署拍賣室公開喊價，出價最高且超過底價者得標，可單買。

據悉，年近8旬的楊翁是北海福座股東，他被查出2005年間出售未上市櫃股票達189萬股、成交總價1億8000萬元但沒報稅，稅捐機關多次催繳無效，將楊翁所欠2314萬餘元稅款移送台北分署強制執行，經查楊翁除了2652個北海福座骨灰塔位使用權，已無其他財產。

楊翁這批骨灰塔位多年前曾被拍賣過1次，成交沒幾個，台北分署為加速執行進度，訂於9月3日每月「123聯合拍賣會」，在分署4樓拍賣室公開喊價拍賣求現，包括「00A 富貴型（單人）骨灰位使用權」2224個、「00B 富貴型（單人）骨甕位使用權」86個及「00C 吉祥型（雙人）骨灰位使用權」342個。

▲▼行政執行署台北分署2024年9月「123聯合拍賣會」，將拍賣多達2652個北海福座骨灰塔位使用權，與翡翠戒指、32處土地建物等物件。（圖／翻攝行政執行署台北分署粉專）

台北分署指出，這批塔位使用權訂有底價不公開，但拍賣方式彈性，可單買、一次打包數個或整批買走，只要出價最高且高於底價就成交，但提醒僅就塔位「使用權」拍賣，買受後須憑台北分署核發的權利移轉證書，逕洽北海福座管理單位福座開發公司辦理補發權狀、繳納過戶費、管理費與選位等手續。

台北分署表示，有意投標塔位使用權的買家，當天須親赴台北市中山區南京東路二段1號台北分署，提前報到憑身分證件領牌後現場喊價。

此外，本次拍賣會另將拍賣1枚鑲鑽翡翠戒指，以及北市大安區、文山區等處30筆土地、2筆建物優質物件，同樣設有底價不公開，但開放現場投標或通訊投標，意者可先到台北分署官網（https://www.tpy.moj.gov.tw）詳閱拍賣公告說明。