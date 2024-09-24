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爛車修不好「暴衝撞2大1小車」　駕駛氣炸...1拳打穿擋風玻璃

▲▼氣爛車修不好「故障暴衝」毀2汽車1機車，駕駛一拳打爆車窗洩憤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲自小客「故障暴衝」毀2汽車1機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一輛自小客車23日沿著鳳山區中山西路行駛時，突然失控逆向暴衝，直接撞毀停在一旁停車格內的2輛汽車及1部機車。撞擊聲之大嚇壞附近民眾，再加上自小客後擋風玻璃破了一個洞，一度被誤以為有人開槍。對此，警方表示，肇事駕駛因車子一直故障修不好，才情緒失控握拳打爆玻璃，至於詳細肇責尚待釐清。

▲▼氣爛車修不好「故障暴衝」毀2汽車1機車，駕駛一拳打爆車窗洩憤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼氣爛車修不好「故障暴衝」毀2汽車1機車，駕駛一拳打爆車窗洩憤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼氣爛車修不好「故障暴衝」毀2汽車1機車，駕駛一拳打爆車窗洩憤。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在23日9時許，32歲駕駛李男開車沿鳳山區中山西路行駛，疑因機械故障而煞車失靈，導致逆向暴衝。車子猛烈撞上停放在一旁停車格內的2部自小客車及1部機車才停下。

▲▼氣爛車修不好「故障暴衝」毀2汽車1機車，駕駛一拳打爆車窗洩憤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲駕駛生氣車子修不好一直故障，一拳打爆車窗洩憤。（圖／網友janice1999__授權提供）

有民眾拍下現場慘況，只見肇事車輛車頭嚴重毀損，跟另2輛車推擠在一起。由於地上血跡斑斑，再加上後擋風玻璃破了一個打洞，一度被以為是不是有人開槍行兇。

▲▼氣爛車修不好「故障暴衝」毀2汽車1機車，駕駛一拳打爆車窗洩憤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲駕駛氣炸打破車窗，手部受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方經與李姓駕駛聯繫，李男表示，因該自小客車一直故障修不好，才造成這起車禍，他一時情緒失控，才憤而以右手握拳往車窗揮擊，導致窗戶破了，手也流滿鮮血。

所幸該起事故無造成其他人員傷亡，事後李男也自行包紮好傷口，至於詳細肇責尚待警方後續釐清。

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