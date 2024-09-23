宮原眼科旁女大生遭公車撞亡！交通達人點出現場交通「3大缺陷」

記者白珈陽／台中報導

台中市2名東海女大生昨（22日）晚行走於宮原眼科旁的斑馬線，遭1輛巨業客運公車撞擊，造成1死1傷，交通問題引起社會關注。交通達人「行人零死亡推動聯盟」中部主任黃筠倧認為，該路口有3大缺陷，分別為「轉彎處未做突出」、「行穿線位置錯誤」以及「車道過寬」，呼籲政府相關部門應重視並且改善。

▲交通達人黃筠倧認為該路口有3大缺陷，分別為「轉彎處未做突出」、「行穿線位置錯誤」以及「車道過寬」。（圖／記者白珈陽攝）



黃筠倧是「行人零死亡推動聯盟」中部主任，也是Youtube「Owl貓頭鷹交通書」頻道主，熟悉交通事項及規劃，他針對這起事故地點、台中市中區綠川東街與中山路口的情形做出分析，認為有3項缺陷。

黃筠倧受訪表示，該路口最嚴重的情形是「轉彎處沒有做突出，是把整個物理區最大限度的去放大」，他解釋，物理區的放大，會造成駕駛不知道要用何種路徑左轉，例如前後的兩輛車，可能前車會用大角度去左轉、後車用較小的角度左轉，行車動線不穩定，這種情況下，即使行人穿越道再怎麼退縮，都可能產生問題。

他補充，要找出最佳的轉彎突出角度，要用「三心圓複曲線」方式計算，本案發生原因其中之一，恐是因突出角度太過狹小，公車內輪差正好侵入三心圓的範圍，導致發生意外。

其次是「行人穿越線」，黃筠倧說，該處行人穿越道畫線位置是錯誤的，直線車流與轉彎處的行人穿越線目測至少10公尺以上，因退縮距離過長，造成車輛轉彎時需要喬角度、再稍微加速過彎，使用過快的速度去通過行人穿越線，對駕駛及行人都有安全之虞。

▲▼黃筠倧透過「三心圓複曲線」估算該路口最佳轉彎突出處（紅線處），並說明最佳行車路線以及行人穿越線位置。（圖／記者白珈陽攝）

黃筠倧指出，行人穿越線最佳位置是做出轉彎處突出後「從直線車流退縮3至6公尺」，不僅可讓行人順暢通過，也能藉由縮限轉彎角度，提高駕駛注意力，讓駕駛適時發現有行人正在通過。

第三個問題是「車道過寬」，現場中山路為單向2車道，黃筠倧現場粗估其中1個車道為5.3公尺、另1個車道為4.8公尺，加起來約10公尺，他說，過寬的車道會導致駕駛人用錯誤的速度行駛，而肇事的公車司機恐是在左轉時，沒有用正確的速度轉彎，種種因素，造成憾事。

▲黃筠倧現場粗估其中1個車道為5.3公尺、另1個車道為4.8公尺，認為車道過寬。（圖／記者白珈陽攝）