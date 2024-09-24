中華民國退出聯合國歷史一次看懂　涉外官員：登出世界飽受孤立

▲聯合國。（資料照／路透）



記者陶本和／台北報導

立法院民進黨團為呼應國際，提案「聯大2758號決議文」不涉及台灣，但遭到藍白陣營杯葛；而國民黨則自行提案，呼籲聯合國接納中華民國重返。對此，一位外交事務官員24日受訪時，重提台灣當年退出聯合國的歷史，國民黨政權因「漢賊不兩立」政策，才讓台灣從此被登出世界體系，飽受數十年的孤立。

近來國際各國如美國、澳洲、荷蘭等，相繼通過「聯大2758號決議文」不涉及台灣的國會決議；因此，在台灣方面，民進黨團也呼籲，台灣的國會應該要有相關呼應，不過相關提案遭到藍白陣營杯葛；國民黨團方面，則隨即自行提出，呼籲聯合國「接納中華民國重返」。

對此，一位外交事務官員受訪時表示，國民黨的提案，只是把台灣綁架在「一中架構」，「重返」一中代表權的死胡同。他也還原我國退出聯合國的歷史，當年本來是有機會留在聯合國的，只是不再擔任常任理事國，可是國民黨政權「漢賊不兩立」政策，才讓台灣被登出世界體系。

涉外官員表示，1970年4月15日，蔣中正在國家安全會議第24次會議上強調，「優先考慮的是我們自身，其次才是聯合國，可不退出就不退出，如果中共進去，我們就毅然退出」，只在意所謂「中國」的代表權，卻完全不把台灣人的權益放在眼裡。

涉外官員指出，這一點，知名的外交官，時任外交部副部長楊西崑就認為茲事體大，在1970年底勸誡當時的總統蔣中正千萬不可貿然退出，甚至嚴肅表示「退出聯合國將是中華民國政府的政治自殺」；而且根據美國國務院的解密檔案顯示，當年楊西崑極力勸蔣「台灣島上所有人的未來必須被保障」，但蔣介石和威權時期的國民黨根本不為所動。

到了1971年10月25日，涉外官員表示，聯合國大會通過第2758號決議，隔日（10月26日）下午，蔣中正發表《中華民國退出聯合國告全國同胞書》，第一段就提到「我們本漢賊不兩立之立場及維護憲章之尊嚴，已在該案支付表決之前，宣佈退出我國所參與締造的聯合國。」這也就是後來著名的「漢賊不兩立」。

▼聯合國大會總辯論。（資料照／美聯社）



涉外人士說，1971年聯合國2758號決議之後，楊西崑也曾向蔣中正提出建言，指出最重要的是向全世界正式宣佈，「在台灣的政府與在大陸的政府完全分離，各不相干（entirely separateand apart）」。建議以行政命令擱置憲法，解散國民大會、立法院、監察院等機構，以公民投票決定台灣前途，由台灣人民選出制憲會議，成立新國會，切割與中華人民共和國的關係。

涉外官員說，雖然楊西崑持續以外交專業說明、提醒，但當年的國民黨始終不以台灣人民的利益為最高考量，堅持與中國爭奪「中國代表權」而在必然失敗下與世界隔離。

他說，荒謬的是，當時的國民黨政府在退出聯合國之後也不願切割與北京當局的政治關係，導致過去50多年來不斷被中國政府以「台灣是中國不可分割的一部分」、「台灣是中國的內政問題」作為對外論述，讓台灣在北京的各種欺凌下，飽受國際孤立。

對於世界各國相繼通過「聯合國大會第2758號決議並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國或其他國際組織」決議。涉外人士表示，國民黨不願意以國會名義向世界宣示「2758號決議不涉及台灣主權」，卻不切實際的提出所謂「反對2758號決議」，甚至提出要以中華民國重返聯合國的提案，意味要「取代」中華人民共和國的席位，倒是非常荒謬。

該位官員說，國民黨實際上的目的只是換個方式，站在美、澳、荷以及越來越多民主國家的對立面，把台灣綁在「一個中國」的框架上，讓台灣繼續沒有止境的國際孤立。⁩