AirPods「兩度掉水溝」　網見1舉動傻眼：你在哪裡出沒？

▲很多人都有耳機掉進水溝的經驗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

藍芽耳機因為「無線」，所以有時撥頭髮、手一揮，可能就會從耳上掉落。近日有網友發文表示，她的AirPods已經兩度掉在水溝內了，而且兩次都是因為她脫安全帽所致，因此她這次決定改買「耳罩式」耳機。只是貼文曝光後，大票網友則直呼「戴安全帽還戴耳機母湯喔」、「戴安全帽戴耳機危險欸，再說換耳罩式你要再怎麼戴安全帽」。

女網友在Dcard上，以「有多少人耳機在水溝裡」為標題發文，提到她買過AirPods、AirPods Pro，然而這兩副耳機都在脫安全帽的同時，掉進水溝內。為了避免悲劇一再發生，她便入手了耳罩式耳機，心想這樣便不可能再掉進水溝裡了。

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不過貼文曝光後，不少網友都表示，「騎機車又戴耳機，你在哪裡出沒？我要離遠一點」、「脫安全帽掉耳環就算了，你掉耳機，騎車還是別戴耳機了吧」、「騎機車戴降噪耳機是有什麼問題？耳機掉了是它用自己提醒你要注意用路安全好不好」。也有人則緩頰，「搞不好是乘客也不一定」。

還有網友回應，「認真好奇，不知道從水溝裡面可以撈到多少耳機？未來海邊會不會有耳機沙灘」、「我耳機掉過一次水溝就沒有再買蘋果了」。另有網友則分享，「磁鐵可以救耳機」、「耳機掉水溝可以打1999幫忙聯絡清潔隊！之前上班路上掉在一個沒有水的水溝，馬上聯絡清潔隊約好中午午休時間回去處理，中午清潔隊的人員帶著磁鐵之類的用具，總之幫我開水溝蓋取出來了！感謝當時的隊員」。