去50嵐別只點1號！店員「上班必喝清單」曝光

▲50嵐。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

手搖飲店滿街都是，但不知道要喝哪間時，不少人可能會選最經典的「50嵐」，無腦點招牌飲品，像是1號四季春＋珍波椰、紅茶拿鐵等等。就有網友好奇問，「50嵐的員工你們在50嵐都喝什麼？」釣出內行口袋名單。

有網友在Threads發文：「50嵐的員工你們在50嵐都喝什麼？」值得注意的是，原PO應該也是50嵐員工，因為他除了留言：「每天喝到不知道喝什麼都亂搭。」看到有人問「四季奶青很偏嗎？」他則回覆道，「我上的班，8小裡大概只會泡到一杯。」

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貼文釣出許多50嵐店員分享日常，「看今天泡錯什麼飲料」、「可可芭蕾拿鐵無糖去冰，不要照著配方泡，我覺得那樣味道超淡的」、「上班第一杯珍波椰，剩下的就看心情亂喝」、「四季當水喝，偶爾趁店長不在偷喝烏龍拿鐵」、「烏龍奶、波霸烏龍奶、荔枝烏龍奶、冰淇淋烏龍奶，反正烏龍奶超好喝」、「葡萄柚多多or芒果青or鳳梨綠。」

還有一票提到上班必喝「阿華田」，因為是價格最貴的，「反正我都喝珍波椰阿華田」、「每天下班直接幹最貴的阿華田拿鐵、冰淇淋紅茶拿鐵、可可芭蕾拿鐵，超爽der」、「可芭2匙+阿華田3匙，1:1加牛奶超濃好喝」、「『朱古力』阿華田瑪奇朵上面再蓋滿滿阿華田粉」、「阿華田拿鐵，多阿（阿華田粉）、多牛（牛奶）。」

另外，日前有女網友表示，之前去八方雲集用餐時，都會點一杯豆漿，某天心血來潮改點寒天紅茶，一喝秒打動她的味蕾，「紅茶本身味道醇厚，是那種很古早味的紅茶！」再加上Q彈十足的寒天做搭配，「咀嚼派會愛，又有飽足感，有一咪咪黑糖香氣。」原PO也點評，雖然很多家手搖飲有出寒天，但認為八方雲集更勝一籌。