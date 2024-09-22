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不是日韓文！超商店員不會「1語言」阿伯秒閃人　一票超有感

▲▼便利商店,店員,收銀,服務業,超商,打工,兼職,派遣。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多服務業的神店員會不只一種語言，像是英日韓文等等，但卻可能不太會說台語。就有網友表示，去超商的時候，看到一位有年紀的男客人在用台語跟工讀生講話，可是店員卻聽不懂，男子只能悻悻然離開。「現在我看60歲以上的人大部分慣用語是台語，去菜市場就知道」，不禁好奇，如果不會講台語，做服務業是不是很吃力？

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「不會台語做服務業是不是很吃力？」去超商的時候，看到一位年約55歲的男性用台語跟工讀生講話，結果店員卻道歉稱聽不懂台語，男子就愣住「蛤，攏聽嘸嗎？（蛤，都聽不懂嗎？）」也只能悻悻然離開。

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他便想起某位同事，以前大學時在南部上補習班，老師第一節課就問有沒有誰聽不懂台語，「他客家人但他不敢舉手，於是老師每節課都用台語講課，他只好硬聽。」原PO就說，感覺現在60歲以上的人多慣用台語，忍不住好奇「不會台語做服務業是不是很吃力？」

貼文引發議論，許多人相當有感，「不止服務業，你做業務不會台語很多人不甩你，尤其老人最愛就是聊天，你不能聊沒法做到單」、「服務業頂多老闆賺少點，如果是業務可能就比較慘，業績比較少」、「台語不好真的吃力，一堆開口就是台語的。」

不過，也有網友不以為意，「聽得懂國語就講國語啊」、「不會台語不會怎樣啦！只是用台語會比較容易博感情」、「要看環境，北部連鎖咖啡店的話，基本上完全不需要台語」、「其實還好，畢竟只是溝通工具，溝通過程耐心和禮貌更重要」、「還好吧？大部分人應該能聽懂普通話。」

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