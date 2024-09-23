「全聯先生」衰挨告　少女控音樂祭遭撿屍：主辦人是幫兇

▲台北地檢署偵辦少女參加音樂祭遭撿屍案，處分被告男子與音樂祭主辦人都不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

1名17歲少女指控，去年參加一場音樂祭時喝醉，遭陳姓男子撿屍，少女認為，都是因為活動主辦單位提供酒精飲料所導致，因此除了控告陳男趁機性交，也提告音樂祭主辦人之一「全聯先生」邱彥翔涉嫌幫助犯，台北地檢署根據相關事證顯示，少女事發時仍有意識，且事後與陳男交往近1年，全案涉及妨害性自主罪嫌不足，處分陳、邱都不起訴。

因為拍攝廣告走紅的「全聯先生」邱彥翔喜歡音樂與戶外活動，2023年1月間參與主辦霓虹綠洲音樂祭，邀請50組各國音樂人到新北市新店區農場表演，活動吸引不少年輕人參與，反應熱烈，2024年持續舉辦。

本案提告少女表示，她2023年連續2天參加音樂祭活動，喝了現場提供的飲料，一開始覺得怪怪地，後來才發現含有酒精，活動第2天傍晚左右，她喝醉後，被現場剛認識的陳姓男子帶到車上的副駕駛座性侵，少女並提出同行友人拍到她趴在桌上睡著的影片當證據。

陳男解釋，他是在少女喝醉睡醒之後，才帶著少女走了一段山路回到車上，且一開始他是坐在駕駛座，如果少女不配合，他無法獨力翻身到副駕駛座，讓少女在上、他在下發生性行為，陳男並舉出2人從事發隔天起的對話紀錄，顯示雙方持續交往，不懂為何少女事隔1年要提告。

檢察官調查後認為，少女當時已年滿16歲，擁有性自主權，相關事證不足以證明少女是在意識不清時與陳男發生關係，即使少女的父親認為，這一切事情都要怪罪主辦單位提供酒精飲料，但因陳男趁機性交罪嫌不足，被指控幫助犯罪的邱彥翔也不起訴。