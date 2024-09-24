離職後會馬上退群組？網直呼「不用那麼奴」　最佳時間點曝光

▲離職後會馬上退群組嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多公司、單位都會創工作群組，員工離職後，要馬上退掉嗎？近日就有網友發文表示，他確定要離職後，主管請他暫留在群組內，若其他同事有問題，才方便詢問，當下他雖答應，但也想知道大家離職後是否會馬上退群組？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「離職後會馬上退群組嗎」為標題發文，提到他雖然已經離職，但因為他的工作沒有實習生，所以主管就請他在群組多留一陣子，若其他同事遇到問題時，比較方便透過訊息詢問。

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當下原PO想說要給主管面子，所以便答應，決定待到下個月再退群。與此同時，他也好奇大家離職後，會不會馬上就退出公司的群組呢？

貼文曝光後，有些網友便回應，「 看要不要留情面」、「我不會退，會留下來看公司笑話」。不過多數網友則表示，「問問題，回：貴公司的事」、「你不退他們也是把你踢開，別以為自己多重要或能收什麼八卦」、「他不是你主管了，不用情勒」、「馬上就退，有問題自然有人會來問，看交情決定要不要回答」、「不用那麼奴，多留不會有人感謝你」。

1111高階獵才中心總經理林奇葳過去曾分析，退群組的黃金時機是跑完離職程序當天，若是50人以上的大群組，默默退出即可；若為50人以下的小群組，且成員是密切接觸的同事，不妨在退出前先發出簡短的「感謝信」，為自己留下好的印象分數。