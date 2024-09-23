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PTT「無法登入」鄉民以為倒站！　背後真相曝光

有許多PTT（批踢踢實業坊）鄉民今（23）日突然無法登入PTT，嚇到以為倒站了，目前PTT已經可以登入。（圖／翻攝自PTT）

▲有許多PTT鄉民23日突然無法登入PTT，嚇到以為倒站了，目前PTT已經可以登入。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

台灣最有影響力的網路論壇之一PTT（批踢踢實業坊），近日屢傳出連線異常的災情，今（23）日下午2時開始更出現無法登入的狀況，讓許多鄉民擔憂該不會「倒站」了。事實上，PTT在11日就於官方臉書公告，23日進行設備異動，維修PTT網頁板故14時至19時暫停服務。

日前PTT多次爆出當機狀況，今（23）日下午又有許多網友在社群哀號，發現PTT無法登入，還有鄉民四處求解，只為能夠登入PTT使用。隨後才發現PTT官方臉書在11日就有公告，「9/23預計進行設備異動」，提到PTT、PTT2和PTT網頁板在14時至19時暫停服務，「造成不便，敬請見諒」。

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PTT「無法登入」鄉民以為倒站！背後真相曝光

▲其實PTT早在11日就於官方臉書公告，PTT網頁板在23日因進行設備異動，當日14時至19時暫停服務。（圖／翻攝自臉書／批踢踢實業坊(Ptt.cc)）

有不少鄉民湧入貼文底下留言，「我以為倒站了」、「戒斷症發作」、「手開始抖了」、「是芥末日」；而19時後也有人發現還是無法登入，哀號「過13分鐘了，我手好癢啊」、「說好的7點呢？還是進不去」。不過編輯稍早實測，PTT網頁板已經能正常登入。

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