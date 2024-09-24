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社會 社會焦點 保障人權

差19歲姊弟戀為10萬鬧翻！他殺死討債男　認了早知會有人上門

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一對19歲姊弟戀分手，雙方為10多萬、金飾發生糾紛，男友洪男揮刀殺了討債的高姓男子。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市昨日清晨發生砍人命案，動手的洪嫌（32歲）遭前女友李女（51歲）撂人討債，結果將討債的高男砍死、鄭男受傷。李女昨日到案供稱，不認識幫忙討債的高、鄭2人，僅是透過友人幫忙介紹。至於洪嫌昨晚已完成就醫被帶回，並稱早知道有人會上門，因為受到驚嚇，加上對方動手，才會揮刀反擊，全案依傷害致死偵辦中。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲李女昨日被警方帶回，晚間由檢方複訊，仍維持列為關係人。（圖／記者許權毅攝）

涉嫌指示高男、鄭男前往洪嫌家討債的李女，昨日一身打扮被警方帶回分局釐清案情，李女一開始矢口否認跟案件有關，但仍認了有找人前往追討10萬多元、金飾。昨晚檢方複訊，仍將李女列為關係人。受到檢警共用24小時限制，李女是否轉被告，最慢今日中午會有結果。

兇嫌洪男昨晚已完成戒護就醫，被警方帶回分局，但夜間停止詢問。據了解，洪嫌手部有遭刀子割傷情況，頭部則疑似在扭打過程中遭毆傷。洪嫌供稱，先前就有聽說過李女要找人向自己討債，心裡就有做好準備，昨日一早高男、鄭男突然闖入，攻擊他的頭部，他受到驚嚇才會反擊揮刀。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方說，全案由檢方指揮偵辦中，目前朝傷害致死罪嫌偵辦中。死者高男昨日已報請檢方進行刑事相驗，釐清確切死因。至於傷者鄭男，昨日原先被送至仁愛醫院治療，後轉院至亞大附醫治療中。

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