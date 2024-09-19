手機警報大響！澎湖「墜機大量傷亡」民眾嚇壞　縣長道歉：是演習

▲澎湖民眾手機收到「墜機釀大量傷亡」緊急警報，但演習通知卻在文末，讓許多人第一時間被嚇到。（圖／翻攝澎湖縣議長陳毓仁臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

澎湖縣19日進行「113年災害防救演習暨國家防災日暨大規模災害救災動員」演練，以主題「空難」進行操練。演習期間，對當地發布「墜機釀大量傷亡」的緊急警報簡訊，讓在地人嚇壞。對此，縣長陳光復也公開道歉。

澎湖縣為求演習逼真，透過緊急警報向在地人手機發出墜機資訊，「民用航空局協調民間航空公司加開航班疏運旅客，一架飛機遭遇西南氣流及瞬間強風影響，墜毀於海巡署艦隊分署第八海巡隊附近空地，造成大量傷亡。請民眾勿靠近災區並疏散避難至安全場所。以上為測試訊息，接獲警示民眾請勿驚慌。澎湖縣政府06-9263346#9」。

雖然，該則緊急警報文末有加上「以上為測試訊息，接獲警示民眾請勿驚慌」，但仍讓不少民眾看到開頭就嚇壞，立刻打電話詢問災情、疏散路線，或到現場看是否能幫忙，更擔憂親友搭機遇到意外。事後，許多人得知是演習，氣得上網發文痛批「這樣的訊息，真的思考不周」、「建議【測試訊息】要先寫在前面，你這樣會嚇壞很多人」、「這種內容，真的有欠思考」。

澎湖縣議長陳毓仁也發文表示，國家級災害演練未來若要再發緊急警報，應該要把「測試訊息」放在最前面，以免造成人心惶惶，「辛苦今日參與演練的所有人員」。

▲演習現場。（圖／翻攝澎湖縣議長陳毓仁臉書）



對於造成民眾恐慌一事，陳光復也道歉並表示，該訊息為測試訊息，都是為了學習、更新災害緊急應變的能力及測試，希望透過演練及教學提升防災、救災的效能，也請澎湖鄉親不要恐慌。

據悉，此次演練的設定，為某航空公司飛往澎湖的班機，載有138名乘客、6名機組人員，途中遇到西南氣流及強風影響而墜毀，最終導致機組人員2名死亡、4名受傷及旅客68名死亡、70名受傷，飛機撞毀地面民宅、工廠、車輛等造成52人受傷及20人死亡，波及周遭道路造成民眾2人死亡、24人受傷的重大災情。

演練內容包括，搜救會議的兵推、船運及空運救災部隊進駐、離島醫療艦支援、現場救災、建立緊急資通訊演練、後援補給等演練。