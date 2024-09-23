快訊／澎湖花嶼國小火警！　全校僅5學生「明日停課一天」

▲教室內的課本、文具付之一炬。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、柯沛辰／澎湖報導

澎湖縣望安鄉花嶼國小23日晚間傳出火警，滾滾濃煙驚動鄉民及消防救火，火勢迅速撲滅，但由於學生課本被全數燒毀，因此明天（24日）全校停課一天善後復原。

花嶼國小位於澎湖縣最西方島嶼「花嶼」，全校僅5名學生、8名教職員。不料學校2樓1年級教室今晚8點多突然發生火警，冒出陣陣濃煙，在全島顯得尤為明顯。

澎湖縣消防局23日晚間8點53分接獲民眾報案，望安鄉花嶼國小教室有冒煙情形，因此立即派遣第一大隊花嶼分隊1車2人馳赴現場，由小隊長黃光武負責指揮搶救。

消防人員到場後回報，現場為2層樓建築物，有冒出濃煙及火光，起火點為2樓1年級教室，疑因天花板裝設之懸吊式電扇電線短路起火燃燒，致延燒地面放置之書籍及雜物，燃燒面積4平方公尺，現場無人員受傷、受困。

經搶救，火勢在晚間9點30分獲得控制、9點48分熄滅，未釀成任何傷亡。初步研判，可能是大雨導致教室內的懸掛式風扇電線走火，但詳情仍待火調科人員調查釐清。

由於1年級學生有2人，教室內物品又被燒毀，因此國小24日全校停課一天，全力投入復原工作。

▼初判疑似電扇電線走火。（圖／記者陳洋翻攝，下同）