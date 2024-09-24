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戀愛腦多學學！4星座「絕不被愛沖昏頭」　遇到渣跑超快

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲擁有理智腦的星座，不易被愛情沖昏頭。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

在愛情中你是戀愛腦還是理智腦？塔羅牌老師艾菲爾說，有些人即使在浪漫的情感中，依然能保持清醒，絕不會因為一時衝動而失去方向，並點名「4星座」善於分析狀況，懂得保護自己，不輕易被愛情沖昏頭，上榜的有水瓶座、摩羯座、射手座及處女座，面對愛情時總能保持冷靜與理性，不會隨便被情感牽著走。

不被愛情沖昏頭的「4大星座」，請同時參考太陽、上升與月亮星座：

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1.水瓶座

在感情中能保持理智，就算談到不合適的戀情也能迅速釋懷。水瓶座擁有獨立思維，即便在愛情漩渦中，依舊能冷靜傾聽內心的感受，不讓情感影響生活。他/她崇尚自由，不會因一段不對等的關係讓自己深陷其中，就算失敗了，也能快速調整心態，重新投入自己的事業或興趣，絕不沉溺於過去，更願意追求與自己志趣相投的伴侶，從不為愛迷失自己。

2.摩羯座

現實主義讓摩羯座在愛情中始終保持理性，對他/她而言，愛情從來不是生活的全部，相較之下更關注現實問題。摩羯座不會因為愛情而犧牲自己其他目標，對於感情總是理智且謹慎，重視的是穩定且長久的伴侶關係，希望對方能和自己經營未來，而非一味地沉浸在浪漫中。摩羯座的理智讓他/她在選擇伴侶時，特別注重對方的實際能力與價值觀。

▲分手後絕不復合3星座 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲相較於愛情，射手座更追求個人自由與獨立。（示意圖／翻攝自unsplash、pexels）

3.射手座

天生浪漫，卻同時具備冷靜的理智腦，射手座不會因為一段感情而迷失自己。對他/她而言，愛情固然重要，但更追求的是個人自由和獨立，能在愛情中保持一份輕鬆和愉悅，且不被情感的波動所左右。當一段關係變得不再有趣或契合時，他/她能毫不猶豫地放手，繼續追求自己的人生目標，這種豁達和理性即使在面對愛情中的挫折，也能泰然處之。

4.處女座

處女座有著強大的理智腦，對待感情更多的是一種長遠規劃，會仔細衡量自己對愛情的投入與回報，不因一時的衝動而做出錯誤選擇。處女座對伴侶的要求相當高，必須符合心中既定的標準，這讓他/她在選擇愛情時更加謹慎。即使愛情讓處女座感到迷茫，也能冷靜分析情勢，在必要時果斷放棄、絕不輕易妥協，他/她深知愛情固然重要，但生活的穩定和個人成長更關鍵。

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