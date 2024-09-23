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「秋分」6生肖逆勢上揚　屬豬貴人運強、第一名擁巨富與名聲

文／命理老師 邱彥龍

24節氣已經走到秋分，全台都是有雨的天氣，北台灣也會開始帶有一點點涼意，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，有6個生肖在秋分這段期間運勢反倒逆勢上揚，後市看漲，其中屬龍的人有幸運之神相伴；屬牛者則是神明相隨，無形保佑；屬鼠者賺錢運勢強大；屬豬者走暗財運，至於屬兔者幸運值高、財運旺，而屬猴的人則是將會獲得從未有過的輕鬆解脫感，名利雙收。

▲秋分、楓葉 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲秋分節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（9／22～10／8）運勢最強的6個生肖，分別是：

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Top6 ：猴

屬猴的朋友在這段期間名利雙收，累積拖延很久的事情，容易得到解脫釋放，大財神相隨，建議多往國外、異地或遠地發展，從事網路或高等教育工作者，可以得到名聲與財富，從事宗教工作者，也會有貴人幫忙，只要記住遠離三姑六婆、是非之人，養成視而不見、聽而不聞、言而不傳的態度，未來的發展會更順遂、愉快。

Top5 ：兔

屬兔的朋友在這段期間幸運值增強，運勢超旺，只要保持愉悅心情，不要變來變去搖擺不定，把持冷靜穩定，把業力跟債務消除，旺運就會更加突飛猛進，財富暴增。切記情緒波動太大，會把好運趕走。

Top4 ：豬

屬豬的朋友在這段期間暗財運很強，也就是在事業方面需要暗地裡運作比較容易成功，大小財運佳但就怕見光死。可能會有些事情讓你在心態上感到不平衡，需要用智慧主動的溝通與協調，才有機會好轉。貴人運強，能增加名氣的時候，該冒出頭還是要冒出頭，不用太低調與謙讓，但也要增加自己的知識與智慧，會讓自己更加一帆風順。

Top3 ：鼠

屬鼠的朋友在這段期間賺大錢的運勢非常強，名聲地位提升也非常快，會受到大眾的關注，當然也要注意小人的煽動破壞，需要把持住，靠理性判斷，事業、財運、感情也能更佳的順遂。

Top2 ：牛

屬牛的朋友在這段期間神明相隨，消災解厄，工作上能掌控得很好，事業能按照規畫進行，有機會官運提升與財運增長，關注度會大幅增加，容易有名利雙收的機會，但在朋友團體中容易破點小財，切記別太衝動，凡事稍微慢一點做決定會比較好。

Top1 ：龍

屬龍的朋友這段期間雖然會有些煩心事或遇到突然的變化，但幸運之神還是陪伴在你左右，財富上能快速發展，並擁有巨富跟名聲的機會與運氣，只要秉持正規，將自己的學習技能、經驗還有努力，在檯面上表現出來讓人看見，積極前往，金庫將為你而開。

▲秋分節氣期間容易情緒波動。（示意圖／取自免費圖庫Unsplas）

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年秋分吉凶參半，且將引動全球下半年、也就是9月到明年3月的運勢，要注意的是下半年不論國運或個人運勢都是小人多，情緒容易被煽動，且官商合流嚴重，會有更多人中箭落馬，保持清廉才能不敗，但也會因此豎立更多敵人，要注意暴亂、暴動、重大交通意外，同時要小心高壓電、漏電、電器或電線老舊帶來的火災，情感上則容易遇到恐怖情人。

邱彥龍老師進一步指出，秋分這16天大致國家小至個人，都容易情緒波動，導致理智斷線，且缺乏思考能力，因而在言語上容易發生衝突，建議不妨凡事放慢，若能與合作夥伴或另一半強強聯手，會讓自己事半功倍。同時，秋分起到明年3月要注意毒品氾濫問題，千萬不要去碰毒，容易引來官司，這段時間也要小心毒氣或化學藥品的安全問題。

至於秋分期間最旺的行業有哪些？邱彥龍老師分析，由於這段期間最旺的星是太陽、水星、金星、海王星、土星跟木星，所以特別有利領導者、政府官員跟大企業家，至於產業的部分，包括黃金、石油、文化藝術產業、新聞出版業、網紅、印刷業、塑膠業、五金、進出口貿易、婚慶活動策畫、兒童產業、娛樂業、運動行業、淡海水產業、船務運輸業、飲食業、靈性玄學宗教、教育業、建築業、礦業、製造業、紡織業、製衣業、金融銀行保險業、橡膠業、律師、慈善業等都是走旺運，星座方面包含雙子、巨蟹、處女、天蠍、水瓶、雙魚、金牛、天秤跟摩羯等9個星座，也都是吉星高照，旺運看漲。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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