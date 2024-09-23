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火炎山大片土石崩落直擊！雨後岩層不穩　山友暫勿上山

記者楊永盛／苗栗報導

近日全台密集強降雨造成不少災害，苗栗縣火炎山因岩層鬆軟，遇雨即發生大面積崩坍災害，繼前天造成苗130線一度道路中斷、土石泥流釀18戶受災，協助火炎山地質測量的志工今（23日）日清晨巡察時，直擊陵線的大片土石和樹木瞬間崩坍駭人景象，林業及自然保育署新竹分署和志工團體呼籲，近日天氣不穩定，山友暫時不要前往火炎山，避免發生危險。

▲火炎山受大雨沖刷，步道1.7公里崩坍中斷，今晨又發生大片土石崩落災害，景象駭人。（圖／翻攝臉書「肉腳登山隊」）

▲火炎山受大雨沖刷，步道1.7公里崩坍中斷，今晨又發生大片土石崩落災害，景象駭人。（圖／翻攝臉書「肉腳登山隊」，下同）

火炎山岩層裸露，植被稀少、屬地質疏鬆惡地，不僅是苗栗與台中交界明顯的地標，更是台灣南北氣候的分水嶺，火紅的山峰神似美國大峽谷，因此有「台版大峽谷」的美稱，近年成為網美打卡必去的景點之一，又曾被登山團體票選為全台百大必登步道的第一名，每逢假日登山客們絡繹不絕。

▲火炎山受大雨沖刷，步道1.7公里崩坍中斷，今晨又發生大片土石崩落災害，景象駭人。（圖／翻攝臉書「肉腳登山隊」）

▲火炎山受大雨沖刷，步道1.7公里崩坍中斷，今晨又發生大片土石崩落災害，景象駭人。（圖／翻攝臉書「肉腳登山隊」）

20日火炎山週遭佈滿雷雨胞，短時間的大雨造成原本鬆軟的岩層大範圍崩落，大量土石沖刷到山下，土石流淹沒道路和民宅，受災戶叫苦連天。而火炎山登山步道也柔腸寸斷，山徑1.7K嚴重崩坍，部份步道整個崩落、獨留繩索懸空。

火炎山認養單位、苗栗縣火炎山登山協會志工吳集忠，今天清晨6點多上山巡視，目擊一大片陵線土石和樹木崩落，塵土飛揚、景象駭人；另外，志工也看到山下有申請進入火炎山保護區的團體，發現部份未戴安全帽，讓志工為他們捏一把冷汗。

▲火炎山受大雨沖刷，步道1.7公里崩坍中斷，今晨又發生大片土石崩落災害，景象駭人。（圖／翻攝臉書「肉腳登山隊」）

林業及自然保育署新竹分署和志工都提醒山友們，近日雨量過大造成部份山徑崩塌，加上火炎山岩層鬆軟，已在山下登山口拉起封鎖線，呼籲山友們近日千萬不要貿然上山，以免發生危險。

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