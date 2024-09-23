鋒面尾端就在台灣北方　粉專曝午後強降雨「下到發紅」

▲北部、東北部因熱力對流發展，下午到晚間預報有一波明顯降雨的機會。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今天受低壓帶影響，午後降雨明顯，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，大台北、基隆、宜蘭、花蓮等地下午至傍晚有強降雨機會，小心災害發生。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇提醒，北部、東北部留意熱力對流發展，下午到晚間預報仍有一波明顯降雨。

中央氣象署技正林秉煜指出，今天早上北部陸地有零星降雨，下午到晚上降雨最明顯的時候，桃園以北、東北部、東部及中部山區有局部大雨發生或豪雨發生，澎湖、金門、馬祖也接近局部較大雨勢，入夜之後緩和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，今午後中部山區、桃園以北及東北部可能有短延時豪雨等級，入夜比較緩和，但還是會下雨。周二白天到周三豪雨等級區域變小，仍要注意中部以北山區雨勢比較明顯。

▲今日降雨預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書PO出降雨預報圖，並表示原本熱帶低壓已經併入鋒面，而鋒面尾端就在台灣北方，加上午後熱力作用，大台北、基隆、宜蘭、花蓮、北部山區、中部山區，今天下午至傍晚有強降雨機會。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，太平洋高壓昨晚開始有稍微增強，把南北風交會的位置往北邊推到了海面上，所以西南季風強風軸的位置往西逐漸偏向華南沿海，今天清晨過後北部、東北部的雨勢停止，中南部降雨也緩和不少。

不過吳聖宇說，目前台灣海峽仍是南風，中南部今天斷斷續續可能還是會有些下雨的機會，北部、東北部這邊要留意白天配合熱力作用引發的熱力對流發展，下午到晚間預報仍有一波明顯降雨的機會，提醒大家外出要留意。