　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面尾端就在台灣北方　粉專曝午後強降雨「下到發紅」

▲▼北部、東北部留意熱力對流發展，下午到晚間預報有一波明顯降雨的機會。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

▲北部、東北部因熱力對流發展，下午到晚間預報有一波明顯降雨的機會。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書

記者蔡亞樺／台北報導

今天受低壓帶影響，午後降雨明顯，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，大台北、基隆、宜蘭、花蓮等地下午至傍晚有強降雨機會，小心災害發生。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇提醒，北部、東北部留意熱力對流發展，下午到晚間預報仍有一波明顯降雨。

中央氣象署技正林秉煜指出，今天早上北部陸地有零星降雨，下午到晚上降雨最明顯的時候，桃園以北、東北部、東部及中部山區有局部大雨發生或豪雨發生，澎湖、金門、馬祖也接近局部較大雨勢，入夜之後緩和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，今午後中部山區、桃園以北及東北部可能有短延時豪雨等級，入夜比較緩和，但還是會下雨。周二白天到周三豪雨等級區域變小，仍要注意中部以北山區雨勢比較明顯。

▲▼今日降雨預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲今日降雨預測。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書PO出降雨預報圖，並表示原本熱帶低壓已經併入鋒面，而鋒面尾端就在台灣北方，加上午後熱力作用，大台北、基隆、宜蘭、花蓮、北部山區、中部山區，今天下午至傍晚有強降雨機會。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，太平洋高壓昨晚開始有稍微增強，把南北風交會的位置往北邊推到了海面上，所以西南季風強風軸的位置往西逐漸偏向華南沿海，今天清晨過後北部、東北部的雨勢停止，中南部降雨也緩和不少。

不過吳聖宇說，目前台灣海峽仍是南風，中南部今天斷斷續續可能還是會有些下雨的機會，北部、東北部這邊要留意白天配合熱力作用引發的熱力對流發展，下午到晚間預報仍有一波明顯降雨的機會，提醒大家外出要留意。

ET快訊
東海女學霸曾是「韓舞社社長」　出事前才電話報平安
開賓士撞館長健身房　包手男：我給我自己討公道
女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死學姐：以為要禮讓
鋒面尾端就在台灣北方！粉專：午後降雨「下到發紅」
快訊／輾死女大生！　司機20萬元交保
首推周休3日！　40個職缺釋出
差19歲姊弟戀鬧出人命！　2男幫討債「1死1傷」
午後雨彈猛　3地恐現豪雨
快訊／公車輾斃女大生　巨業客運道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一碗19賣30元！「每天捧一堆泡麵」賣班上同學　3萬人驚：能加蛋嗎

嘉藥餐旅蔬食料理及果雕培訓班結訓　協助學員開拓新職涯

逛夜市「買一小袋蔬菜」她見價格傻了！網戰翻：本就是蠻玄的食物

10月起進入森林火災好發期　高雄2區民眾9／27收火警測試簡訊

豪雨亂交通35列車延誤　台鐵平溪線、深澳線今午恢復正常

成大EMBA聘請王正坤醫師開課　指導如何打造連鎖品牌

面試官問腦筋急轉彎！只有他不思考　「回2句話」被錄取了

蝸牛小米粽3死！醫推測「有人下毒」　最強菜農打臉：根本不可能

鋒面尾端就在台灣北方　粉專曝午後強降雨「下到發紅」

不畏台北大雨！他穿西裝直接坐地「與遊民分享午餐」　網讚暖心

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

一碗19賣30元！「每天捧一堆泡麵」賣班上同學　3萬人驚：能加蛋嗎

嘉藥餐旅蔬食料理及果雕培訓班結訓　協助學員開拓新職涯

逛夜市「買一小袋蔬菜」她見價格傻了！網戰翻：本就是蠻玄的食物

10月起進入森林火災好發期　高雄2區民眾9／27收火警測試簡訊

豪雨亂交通35列車延誤　台鐵平溪線、深澳線今午恢復正常

成大EMBA聘請王正坤醫師開課　指導如何打造連鎖品牌

面試官問腦筋急轉彎！只有他不思考　「回2句話」被錄取了

蝸牛小米粽3死！醫推測「有人下毒」　最強菜農打臉：根本不可能

鋒面尾端就在台灣北方　粉專曝午後強降雨「下到發紅」

不畏台北大雨！他穿西裝直接坐地「與遊民分享午餐」　網讚暖心

美國正妹辯論一半「當眾露奶」！　意圖使政敵影片被YT下架

颱風天也照開盤！港股「惡劣天氣不停巿」今起上路

疑天然氣洩漏引禍！義大利民宅清晨爆炸　一家6口「4人慘死」

駭客盜「病患裸照」po暗網！美醫院拒付1.6億贖金　13萬患者受害

勞動部半導體基礎培訓班加持　助社會新鮮人躍升科技新貴

開賓士猛撞館長健身房！「包手男」移送分局喊：我給我自己討公道

AV女優扮最辣嫦娥！「人間榨汁機」南半球全露香照曝光　新作猛尬9女

幻象2000戰機完成「天安特檢」　今日視天候狀況復飛

《我的幸福婚約》第2季要來了！　94秒新預告搶先看…開播時間曝

東海女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死劫學姐：以為要禮讓

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

汐止基隆河「水位快滿」

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

「全台再下1天」轉涼了！　13縣市豪大雨

快訊／強降雨來襲！9縣市大雨特報　下到晚上

台南一家換電表「電費增20倍」　台電回應

不是內灣老街！「新竹最強景點」狂吸228萬人

「將軍星」發威！4生肖下半年事業大爆發

遊客慘叫！琉球恐怖海盜船「船長室畫面曝光」

雨彈狂炸　東吳女大生宿舍現泥水瀑布

妹子羞吐1時間點「愛愛超舒服」！一票人卻後悔

更多熱門

相關新聞

大雨狂轟破400毫米「有梅雨味道」　氣象署：2股風共伴效應

大雨狂轟破400毫米「有梅雨味道」　氣象署：2股風共伴效應

昨日雨勢猛烈，南部整天大雨不斷，北部在午後雨勢驚人，甚至多地傳出災情，前中央氣象局長鄭明典今指出，最近天氣有些「梅雨的味道」。對此，中央氣氣象署說明，因為西南風與東北風產生共伴效應，雨量類似颱風或梅雨等級。

午後雨彈猛「3地恐現豪雨」　明晚起鋒面通過雨區擴大

午後雨彈猛「3地恐現豪雨」　明晚起鋒面通過雨區擴大

今轉陰雨「午後雨勢變大」　周四東北風接手2地濕答答

今轉陰雨「午後雨勢變大」　周四東北風接手2地濕答答

未來10天雨區一次看　賈新興：9月底有熱帶低氣壓發展

未來10天雨區一次看　賈新興：9月底有熱帶低氣壓發展

汐止基隆河「水位快滿」

汐止基隆河「水位快滿」

關鍵字：

天氣降雨大台北東北部強降雨

讀者迴響

熱門新聞

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

愷樂41歲生日終於露面了

汐止基隆河「水位快滿」

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

東海女大生過馬路遭撞1死1傷！　死者母拒客運業者慰問

大谷9下追平轟本季53轟、4安2盜來到55盜

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

北市雨彈砸整夜　大湖公園水淹出來了

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面