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老公榮升主任「堅持要送親友禮盒」　她嘆：每月只有買菜錢

一名人妻抱怨，丈夫升職後要求她訂購禮盒送親友，但每月卻僅給她3000元買菜錢。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一名人妻抱怨，丈夫升職後要求她訂購禮盒送親友，但每月卻僅給她3000元買菜錢。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

物價連年上漲，民眾在購買生活用品、蔬菜水果時也得更加精打細算。就有一名人妻抱怨，老公最近升上主任，要求她負責訂購禮盒送給所有親戚朋友，但對方每個月只給她3000元買菜錢，還規定一家6口餐餐必須有魚、有肉、有菜，不僅如此，婆婆和老公更嫌棄她不會打扮，而這也讓她忍不住嘆氣「到底要怎麼過日子」、「我明天就馬上回娘家」。貼文一經曝光後，迅速引起網友討論。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她和丈夫結婚5年，看著對方從一個小組員，熬到了現在的主任職位，雖然很替老公開心，但他卻為了面子，說要送給所有親戚朋友升職禮盒，「叫我去跟那些親朋好友要資料，還要我去負責訂購，就為了他那個面子，我真的不知道怎麼說他」。

「以為自己升了主任，就好像賺很多一樣」原PO提到，老公每個月只給她3000元買菜跟生活用品，還要求得讓一家6口吃得健康，必須有魚、有肉、有菜，一旦花超過3000元，她婆婆就會碎念「不會過日子」、「小孩在長身體，要這樣才有營養」，原PO也不禁疑惑「到底要怎麼過日子」。

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除此之外，原PO指出，婆婆和老公時常嫌棄她不愛打扮，但她根本沒有閒錢可以買保養品和衣服、褲子；每當需要出門買菜，想請婆婆幫忙顧小孩時，對方便會說「自己生的自己顧」，不願意伸出援手，「我是去買菜，不是跟朋友出去玩，況且我還煮了一家子的飯菜，還要幫你們像菲傭一樣做這些那些，每次都只會叫我體諒你們，誰來體諒我」。

文末，原PO透露，老公要求她在一個星期內將禮盒送出，但她並不知道能怎麼解決，「我要是這樣擺爛，我老公跟婆婆肯定又會把我罵我一頓，但我已經不在乎了，我明天就馬上回娘家，只是我不知道小孩我該不該帶走」。

對此，網友們紛紛吐槽，「第一次聽到升職要送禮，他自己要送的，自己去處理啊」、「3000是美金嗎？」、「3000有少打一個0嗎？一天100元怎麼買菜啊」、「離婚吧，妳比外籍移工看護還不如」。

也有人建議，「乖乖桶1人1桶就好」、「你快回娘家，這種老公婆婆讓人搖頭」、「小孩一起帶去，你沒一起帶回娘家我想你應該也放不下心，一起回去才不會被干擾」。

不過，不少鄉民質疑貼文的真實性，指出「這是真的嗎？還是在說故事？一個月3000元菜錢…怎買？我一天就要1000元上下的買菜錢了」、「看這金額跟送升職禮應該是對岸的，在台灣是不可能的」、「現在物價齊漲3千能買什麼」、「台灣沒有升職禮盒這個習慣，以及3千台幣在台灣1個月買1個人的菜都是遠遠的不夠，可3千人民幣在對岸的確有可能在某些地區可以當小家庭的菜錢，嚴重懷疑這不是在台灣的故事」。

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