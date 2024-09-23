民眾黨團要大法官提名人「好好做問卷」　黃國昌曝2份共14題內容

▲民眾黨團召開「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會，立委陳昭姿、黃國昌、林國成、張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

總統府已公布司法院正、副院長及大法官被提名人，但被藍白批評酬庸意味濃厚。民眾黨團23日召開記者會，針對大法官審查送出2份共14題的問卷，要大法官被提名人們「好好回答」如何維持司法公正獨立、做憲法守護者。

民眾黨團23日上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會，立委陳昭姿表示，回憶前總統蔡英文2016年就職演講中，得到最多掌聲的就是司法改革，但檢視2024年台灣民意基金會民調中，蔡英文滿意度最低的就是司改，不滿意高達54.6%。

陳昭姿指出，當時司改國是會議中開出許多支票，包含揭弊者保護法、調解基本法和不法關說罪，卻張張跳票；此外司改國是會議還特別強調，如何避免媒體不當報導和輿論公審，要求偵查不公開的作業辦法，劃定禁止採訪區、管制媒體，還有非關案件偵辦人員不得進出辦公室，如今偵查不公開已成台灣最大的笑話，現在是「偵查全公開」。

立委林國成說，大法官是憲法守護神，監督司法改革應要超然獨立，但檢視司法院長提名人張文貞的風評，時常有過分鮮明、違反法律人良知的主觀意見，「公開場合胡說八道」；副院長提名人姚立明根本沒有當過一天法官，只有做過賴清德競選總部主委，就可以擔任司法院副院長嗎？難怪人民對於司法的尊敬蕩然無存。

林國成批評，大法官提名人廖福特雖然有法律背景，但長期卻都在經營民進黨黨務，「在民進黨主政下，難道只有綠友友和腦子青青青，才可以當司法院正、副院長和大法官嗎？」

民眾黨團總召黃國昌強調，本次大法官提名人充滿政治色彩，「不是憲法守護者，反而是黨意執行者」，民眾黨團將實質且嚴格的審查，已經準備好對司法院正、副院長和大法官提名人發出問卷，今日就會以最速件寄出，問題涵蓋對司法改革、憲政理念、憲法議題、人權議題等所採取的立場。

黃國昌表示，本次提名人對於問卷應不陌生，因為過去2008年馬政府時期，現在的部分被提名人還是學者，也曾要求馬政府的被提名人做問卷，並接受民間團體提問，「總不會過去自己當學者的時候可以問別人，現在自己被提名當大法官的時候，別人就不能問了吧？」

而黃國昌也向賴清德喊話，時代力量曾於2016年要求蔡政府提名的司法院正、副院長和大法官提名人做問卷，對方全部都回覆，也請本次被提名人「回覆問卷」，若被提名大法官者，連這些基本的ABC問題都無法回應，那就請被提名人知所進退。

黃國昌進一步公布詳細問卷內容，包括「司法改革」、「大法官任期」、「大法官遴選制度」、「修憲門檻與民主實踐」、「積極司法與司法信賴」、「中央地方財政」、「人民退休經濟生活維繫」、「長期照顧政策失能者與照顧者尊嚴之探討」、「死刑存廢」、「性別認同與權利保障」、「國民法官制度評析」。