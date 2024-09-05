【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

【廣編特輯】

圖、文／統一提供

台灣精品牛肉麵代表－滿漢御品，續取得「ITi國際風味最高三星獎」、「亞太十大伴手禮－最高金獎肯定」等國際獎項肯定，今年8月更進軍國際開賣，不少韓國網友就在韓國好市多青蘿店驚見滿漢御品的蹤跡。滿漢大餐在韓國被視為台灣十大伴手禮首選，對於台灣牛肉麵並不陌生，台灣泡麵特有的真實肉塊更是緊抓韓國客群的嚐鮮心理，而近年滿漢大餐於香港、新加坡、菲律賓、澳洲等國際市場皆表現亮眼，成長趨勢40.54%，被視為「餐桌上的台灣之光」。

滿漢御品在開賣當天吸引不少韓國消費者爭相購買，由於採限量限通路模式銷售，與台灣相同，開賣僅一周已有民眾在社群媒體上分享。據了解，不僅韓國一般消費者喜愛，此次滿漢御品的進駐，以其「珍稀」、「高端禮盒設計」，加上滿漢大餐在韓國的知名度，頂級版滿漢御品雀屏中選，被選為新店開幕的特別商品。



日前在網路上可以看到韓國網友以及住韓的台灣網友，在臉書社團和instagram分享在韓國好市多購買滿漢御品的照片，「好精緻好高級的泡麵」、「終於可以在韓國吃到台灣味的牛肉麵了！」、「看到家鄉味好開心」。



滿漢御品不僅在國際發光，對於台灣消費高端市場持續耕耘，在話題性上以故宮聯名取得《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出的「熱門聯名泡麵精選TOP 5」，近期仍秉持一貫限定款限量的銷售珍稀性，近期因應中秋佳節推出台灣「中秋版限量禮盒」，限定版禮盒設計首次採用湖水綠為底色，象徵明亮寧靜，展現團圓佳節月圓及尊榮圖騰龍的意象，跳脫中秋禮盒刻板用色，打造精品伴手禮由外到內的視覺與味覺尊榮犒賞。