中樂透有訣竅！　她揭暴富3招「千萬別選這類號碼」

▲加拿大理財節目提供「增加中獎機率」的3招秘訣。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

加拿大理財podcast節目「Make It Shine Money」傳授獨門「中樂透」秘訣，包括避免選擇與日期相關的號碼，購買較冷門彩券種類，並且研究往年開獎紀錄。

「Make It Shine Money」建議，盡量避免選擇與日期相關的號碼，例如生日或紀念日，因為「這些號碼介於1至31之間，儘管被選中的機率都一樣，但若選擇31以上的數字，可以增加不需要與其他得主分享獎金的機率。」

此外，節目也建議購買「沒那麼熱門」的彩券種類，雖然獎金數目往往比較低，但競爭對手也比較少，或許反而能夠抱回更高額的財富。

最後，雖然樂透是隨機抽號，每個號碼被選中的機率也都一樣，但根據往年紀錄，確實有一些號碼更常出現在開獎名單中，另一些號碼則是很少雀屏中選，因此依然值得參考。