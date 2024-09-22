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中警「6年輪調」啟動！挨批千名基層陪葬　局長遭後製「五星魔」

▲▼ 。（圖／）

▲台中市警局將啟動6年輪調條款，局長李文章疑似遭基層惡搞，後製成「五星魔」卡牌，相當嘲諷。（圖／翻攝臉書）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市警局風紀案頻傳，其中警政監林明佐在擔任刑大大隊長期間洩密一案，嚴重打擊中警。近日早有風聲傳出，局長李文章研議要進行大輪調，祭出「6年條款」，要讓各層級員警調動，避免「久待生弊」。但有資深刑警、員警都認為基層受影響過於嚴重，且要調動人數恐怕近千人，甚至網路上瘋傳李文章遭後製「五星魔」一圖。台中市警察局長李文章回應，滿6年者輪調，但開放各單位有10 ％的保薦人數，因此還要扣除，確切調動人數還在統計中。

今年6月，早就傳出滿6年大輪調條款一事，當時粗估會有272名外勤員警遭調動，被稱為史上最大人事調動，被員警砲轟根本是在逼同仁轉調內勤。台中市警局當時還大動作澄清，甚至批評外界捕風捉影，未料台中市警局在9月18日公布調動規則，不僅外勤員警，連內勤也囊括在內，單位滿6年者，都必須調動，遭資深刑警抱怨根本自打臉。

▲▼台中,警察,台中市警察局,台中警察,台中警方,台中市政府警察局,員警。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市警局6年條款影響人數多，引起基層反彈。（圖／記者許權毅攝）

據該輪調原則所述，調動是基於「激化機關活力，避免久任致生風紀疑慮」，任期滿6年者，以調整機關（單位）為原則，若是有表現優良、無風紀顧慮者，主管得以保薦留任現職1年，但第8年起，仍必須調整。

有基層員警在臉書「靠北police」貼文，認為林明佐關說、洩密衍生的風紀問題，是警界高層有問題，不料現在推出「6年條款」，要針對第六序列（2線3星以下）以下各職務定期輪調，被批是大隊長出事、基層「陪葬」。

▲▼林明佐。（圖／ETtoday資料照）

▲林明佐案讓中警形象重創，不料中警應對措施引起基層不滿。（圖／ETtoday資料照）

事實上，林明佐案件爆發後，許多基層員警被問及此事時，不是搖頭就是痛批林明佐令員警顏面盡失。不料，市警局出手要整頓，連基層員警也一同調整，有人在該粉絲專頁投稿稱，「刑大隊長已經遭起訴，第一個要先調離開是誰？不用我說大家都知道，大部分90幾％員警同仁我相信都是安分守己，默默付出，真的不甘心、不甘願。」

網路瘋傳將李文章照片後製成《遊戲王》卡牌，說明欄寫下，「刑大隊長林明佐把自己當成雷洛，就召喚出傳說中的李大局長發動六年條款，發動時自身生命值扣2000！但是對方場上六序列以下怪獸通通消失。」充滿嘲諷意味。

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