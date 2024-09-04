大農大富盛大森林派對　國產竹木裝置藝術「台灣野豬」啟用

▲大農大富平地森林園區《築巢VII-台灣野豬》將於9月14日正式啟用。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署採用國產木竹材料，由藝術家范承宗設計打造，以向自然界動物建築師學習築巢為精神，架接人們與生物之共生關係與地方特有文化視角，製作大農大富平地森林園區《築巢VII-台灣野豬》將於9月14日正式啟用。

大農大富平地森林園區是台灣首座平地森林園區，串聯國土綠網的重要生態廊道。此園區與周邊部落及社區共同生活，共享生態惠益。活動主要為推廣竹、木材建構具美觀且可展現園區野生動物特性之裝置藝術作品，增添園區特色據點及作為森林療癒基地，並彰顥人與自然和諧共處的智慧與理念。

花蓮分署長黃群策指出，台灣野豬裝置藝術的啟用儀式以「打包森林：築巢派對」為主題，旨在串聯馬遠布農族群生態旅遊與太巴塱部落美食，整合各單位及部落力量，辦理大型活動，未來也將成為林業保育署花蓮分署與周邊社區、地方及部落的連結點。

「打包森林：築巢派對」活動包括「森林派對音樂會」、「森林療癒體驗」及「森林產物饗宴」三大部分：

第一部分、「森林派對音樂會」：邀請了馬遠部落的醇厚男聲歌手馬詠恩與布農族人結合當代、古調與部落記憶的歌謠；三人編制樂團—牛角坑，帶來結合身體感覺的打擊，吹管，撥弦樂器的合奏；DJ Tam將運用森林中的聲響，融合在DJ曲目的編排中。三組全然不同型態的音樂，與森林環境之中聲響的交織，絕對迷人。

第二部分、「森林療癒體驗」：則由森林療癒師及外部專家帶來三場療癒課程：首先是「頌缽及嬋柔」，引導民眾在練習中延展與探索身體空間；其次是「我生命中的一棵樹：腎蕨花環製作」，從認識腎蕨到製作花環，增進對自身的覺察與照顧；最後是「哈腓拉傳承工作坊」，分享月桃在原民生活中的多樣用途，包括手環製作。三場多元型態的森林療癒體驗將在9月3日上午10時開放民眾免費報名，每場次20名(https://forms.gle/Psv8fYTfYiNCuQYo6 )

第三部分、「森林產物饗宴」：邀請光復的原民法式料理—阿樂樂代設計客製菜單，運用太巴塱紅糯米、刺蔥、蝸牛、月桃、馬告、土肉桂、富興鳳梨、荖葉與洗酪等等當地特色食材，結合西式烹調手法，打造多種風味的菜單，彰顯地方特色，提供給來到森林裡的民眾。





林業及自然保育署花蓮分署長期提倡環保，推廣國產木材與竹材。本次活動呼應其對永續、環保及森林綠網的關注，融合森林產物與多元族群文化，將森林的魅力與永續理念傳遞給大眾，期望民眾能以自身行為重視並體驗這些價值。

活動相關信息可參見「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁，體驗活動報名及諮詢請聯絡林小姐，電話0963017515。

