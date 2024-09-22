10／12反罷免晚會邀請韓國瑜？　謝國樑：真的不敢打擾他

▲基隆市長謝國樑面臨被罷免危機。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

公民團體發動罷免基隆市長謝國樑，中選會公告10月13日投票，國民黨為反制罷免，除以傳統選舉陸戰模式對決，預計10月12日舉辦「反惡罷、挺善樑」大型造勢活動。被問到立法院長韓國瑜究竟會不會出席，謝國樑今（22日）受訪時回應，「韓院長是立法院長忙著國慶，真的不敢打擾他」。

隨著罷免時間逼近，國民黨大咖輪番赴基隆力挺謝國樑，就是要催出「不同意罷免票」的動能，國民黨副主席連勝文今天也率立委黃建賓、高雄市議員黃香菽、李眉蓁、許采蓁到基隆出席「弟兄姐妹挺善樑」活動。從舊正濱派出所，沿著正濱漁港步行至台畜熱狗堡候車亭，就算大雨滂沱仍不減助陣熱情。

被問到韓國瑜是否會出席10月12日晚會，謝國樑表示，韓院長是立法院長忙著國慶，真的不敢打擾他，其他貴賓都希望黨中央幫忙統一邀請，希望熱愛中華民國的同志在10月12日到基隆來響應選前之夜。

黃香菽則說，高雄跟基隆都是有港口的地方，高雄人對罷免一點都不陌生，因為過去高雄也曾因罷免讓市政空轉，讓藍綠對立，難道還要看到基隆也是這個樣子嗎？不讓讓選上市長才1年9個月的謝國樑好好做嗎？黃表示，今天北上挺謝國樑，主要目的就是要告訴基隆人，過去高雄推動罷免的「Wecare」，實質上是公民團體嗎？不是，就是民進黨所操控的一個團體而已。基隆也說是公民團體推罷免，但公民團體的人似乎跟民進黨關係非常深，所以不就是民進黨選輸不認輸嗎？拜託民眾站出來投下不同意罷免票，一起守護民主的價值。

李眉蓁表示，高雄市長罷免成功後再來補選，市政要怎麼辦？她不希望基隆選出優秀市長，再來罷免他。民進黨不是非常尊重民主嗎？這次罷免非常沒有正當性，千里迢迢從高雄來基隆，就是覺得基隆跟高雄真的很像，希望基隆不要步上高雄的後塵。市政因此荒廢，選出來之後有比較好嗎？希望基隆人尊重民主的價值。

許采蓁也質疑Wecare公民團體的角色，質問他們有care（關心）高雄嗎？大家都明白他們一點都不care高雄，為了罷免而生出來的團體，後面是誰在操控他們，相信大家都非常的清楚。

許采蓁感嘆，因為一場罷免案，市政就這樣子延宕了，民脂民膏全部花費在上面，真的替台灣人民感到非常不值。希望基隆人10月13日投下不同意罷免票，給他們一個教訓，讓他們知道，不是他們想要怎麼做，就可以怎麼做。



