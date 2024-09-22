轟賴清德上任至今「從沒做這件事」　郭正亮：看過這樣的總統？

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

立法院20日院會，藍白聯手將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，總統賴清德表達對此事的關切，直言國家只有一個，期待朝野擴大合作。對此，前立委郭正亮21日表示，如果真如賴清德所說，那為什麼上任至今4個月，從來沒有拜訪在野黨，大家有看過這樣的總統嗎？他提起「前總統陳水扁2000年當選」的例子強調，如果從來不拜訪，整天只講「國家只有一個」，難道背後的意思是「國家只有一個賴清德嗎」？

郭正亮於節目《大新聞大白話》表示，如果真如賴清德所說「國家只有一個」，那為什麼賴清德上任至今4個月，從來沒有拜訪過在野黨，大家有看過這樣的總統嗎？

郭正亮表示，從前總統李登輝到現在，自己從沒看過這樣做的總統，賴清德是唯一一個。前總統陳水扁過去跟賴的情況最像，2000年只有39%得票率，立法院當然也沒有過半，陳水扁當時第一個就拜訪國民黨主席、第二個拜訪立法院院長王金平。

郭正亮認為，朝野的氛圍就是這樣出來的，如果從來不拜訪在野黨，整天只會講「國家只有一個」，難道背後的意思是「國家只有一個賴清德嗎，大家都必須聽你的嗎」？

最後，郭正亮強調，其實這次預算增加不大，但問題是為什麼文宣預算增加65％？付委之後將散到各委員會，到時政黨的立場就會比較不清楚，所以藍白在院會就把預算擋下，接下來，藍白要對總預算提出一些大原則，說明為什麼對總預算做出大動作杯葛，不然如何叫行政院調整，否則民進黨將會「跟你吵」，質疑社福預算不讓通過等方法，到時國民黨也會受傷。

▼前立委郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）