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「全台再下1天」轉涼了！　13縣市豪大雨

（圖／NOAA）

▲今日全台天氣仍不穩定。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

轉涼了，全台再下1天！中央氣象署今天凌晨對13縣市發布豪大雨特報。氣象署提醒，今日白天依舊受低壓帶影響，仍需留意短延時強降雨。

►豪雨特報

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基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

►大雨特報

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，鋒面及低壓帶影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸已有大豪雨發生，今日基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣仍易有局部大雨或豪雨，新北、台北、雲林以南、澎湖、金門及馬祖地區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象署表示，今天白天仍受低壓帶影響，雨勢較周日有稍緩的跡象，但仍需留意短延時強降雨，西半部、東北部及澎湖、金門、馬祖仍會不定時出現短暫陣雨跟雷雨，其他地區逐漸恢復到多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，其中桃園以北、宜花有局部豪雨或大雨機率，預計下半天較容易發生強降雨，中南部及其他山區也有較大雨勢機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，氣溫方面，因為雲量多加上下雨，各地高溫約29至31度，各地低溫約24至26度，加上鋒面通過北部海面為馬祖帶來稍涼的空氣，馬祖整日氣溫約22至26度。

氣象署預報，周二清晨鋒面通過台灣北部海面及低壓帶影響，西半部及東北部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，桃園以北、東北部、東部有局部大雨或豪雨機率，中南部及其他山區雨勢已較趨緩，但仍有較大雨勢可能；白天隨著低壓帶遠離，天氣更加好轉，漸恢復到午後雷陣雨的天氣型態。

氣象署提到，周三水氣增加，環境風場漸轉偏東北風到偏東風，迎風面的北部及東北部逐漸轉為雲量較多、有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周四至周日東北風影響及水氣偏多，迎風面的北部及東北部局部短暫陣雨，有較前一日明顯一些的趨勢，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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