新港「新港好米糧暨農民節大會」　推廣在地優秀農產

▲ 新港鄉農會辦「新港好米糧暨農民節大會」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣新港鄉農會今22日舉行2024新港好米糧暨農民節大會，嘉義縣長翁章梁、立法委員陳冠廷、縣議員陳文忠、林秀琴及各農會總幹事到場對農民的辛勤付出表達敬意。

新港好米糧行銷活動為農會年度盛事，透過活動讓更多人認識新港農產，包含稻米、蔬菜、花卉、果樹及雜糧，現場也展出第三屆「魅力新港；農作之美」攝影比賽得獎作品，還有農產及手作產品共22個攤位、5個DIY 攤位，青農、家政班成員也帶來自家產品展售。活動結合農民節大會共同舉辦，表揚農會、公所有功人員，共有97名受獎者。

新港鄉農會指出，活動穿插家政班、社團及青農創意變裝表演競賽、有獎徵答、趣味競賽，讓活動更加精彩，今年報名的10組參賽者利用環保及農業剩餘廢棄物製作道具及服裝，搭配精彩表演讓人眼睛為之一亮。同時也準備抽獎活動，最大獎為國際牌268L 兩門變頻電冰箱1台，還有自行車及實用電器用品，讓民眾在活動中玩得盡興。

翁章梁表示，新港鄉農會在理監事及總幹事的帶領下，經營成績非常出色，連續四屆獲得農業金融獎及連續三屆的金推獎，能夠在全國的農會脫穎而出十分不容易，是嘉義縣農會界的標竿。

翁章梁也說，農會經營不易，需要與地方農民合作打拼，盡力提高農民收益，而農民也很辛苦，因此對所有農民表示敬意。

嘉義縣現在是農工科技大縣，但農業仍放在首位，過去推出的嘉義極光，台南20號稻米都大獲好評，接下來會繼續推出新的農產品，縣府每年也會編列1億預算，推動智慧農業與精緻農業。