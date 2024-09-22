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社會 社會焦點 保障人權

畫面曝！中捷副站長捷運站手扶梯昏倒　3分鐘無人發現送醫不治

▲畫面曝光！中捷副站長捷運站手扶梯昏倒3分鐘無人發現送醫亡。（圖／民眾提供）

▲中捷一名副站長在上班途中於捷運站手扶梯昏倒，送醫搶救多日後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中捷運四維國小站9月11日晚間9時許傳出一名男子昏倒在捷運站內，經查是中捷許姓副站長疑似身體不適，搭乘站內手扶梯時突然昏倒，許男經送醫搶救多日後仍宣告不治。有中捷員工向媒體爆料，許男倒在手扶梯後被推到平台，後來竟達3分鐘都無人發現，控訴中捷在隨機殺人案後將車站保全全調到車廂內執勤，造成車站內無保全巡邏，宛如空城，錯失救人黃金時間。對此中捷無正面回應，僅強調深表遺憾，將全力協助家屬處理同仁後事，並依相關規定從優撫卹。

事件發生後，中捷曾指出，副站長原本預定要從四維國小搭車到文心櫻花站，晚間10點打卡上班到隔天清晨7點，是在前往上班途中暈倒，並非值勤中昏倒。許男在車站內昏倒送醫，送醫治療後仍回天乏術，有員工指控車站內無人巡邏，害許男倒下第一時間無人發現，也提供監視器畫面向媒體爆料。

▲畫面曝光！中捷副站長捷運站手扶梯昏倒3分鐘無人發現送醫亡。（圖／民眾提供）

▲許男在站內昏倒竟無站務人員發現，直到3分鐘後有乘客經過才呼救。（圖／民眾提供）

畫面中顯示，許男小跑步上手扶梯後，沒多久就扶撐在手扶梯上，之後就昏倒，人卡在手扶梯和平台間，期間二度疑似想要求救卻未果；中間還有列車進站，甚至許多乘客下車，都無人發現平台上昏倒的許男，直到一名女乘客發現呼救，其他站務人員才現身協助，但許男起身後都還沒站穩就又倒下。

對於內部員工向媒體爆料內容，中捷無正面回應，僅強調該名同仁當日晚間至捷運四維國小站欲搭乘捷運前往工作地點上班，突於該站電扶梯暈倒，值班站長隨即發現，並通知救護車到場協助，後由救護單位送往中國醫藥大學附設醫院急救，經數天搶救仍無效而往生，公司深表遺憾且將全力協助家屬處理同仁後事，並依相關規定從優撫卹。

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