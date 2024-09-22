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社會 社會焦點 保障人權

獨／6百萬泰達幣交易設局行搶　反遭買家刺傷！警火速逮7人

記者張君豪／台北報導

慘！郭姓男子因先前加密貨幣交易遭騙，為彌補損失，決定夥同友人合謀假冒幣商，約出想購買20萬顆泰達幣的石姓買家（約新台幣600萬），並相約北市士林區交易。孰料，郭男等人見時機成熟拿辣椒水、膠條欲行搶，反遭石男、黃男持刀刺傷緊急送醫。警方獲報抵現場，火速釐清案情將7人帶回，警詢後依殺人未遂等移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 士林虛擬幣強盜案 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲士林警分局火速偵破虛擬幣強盜案。（圖／記者張君豪翻攝）

日前，郭姓男子從他人得知石姓男子透過臉書，想找人購買泰達幣，決定夥同友人合謀假冒幣商，設計一場搶劫騙局。交易當天，郭男等5人見時機成熟，就拿出辣椒水和膠條等武器，準備對石姓及其同伴黃姓男子進行攻擊搶劫，孰料，對方有備而來，各自拿出彈簧刀、折疊刀回擊，導致郭男的方姓、張姓男友人遭刺傷，緊急送醫治療。

▲▼ 士林虛擬幣強盜案 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲郭男設計搶劫反害2名友人遭刺傷。（圖／記者黃宥寧攝）

警方獲報後火速抵達現場，並根據線索發現正在醫院接受治療的2名嫌。落網的郭男無奈表示，先前因加密貨幣買賣遭騙取錢財，故反其道而行，以該手段補償損失，沒想到未能如願反遭攻擊。

警方訊後，以強盜、聚眾鬥毆、傷害罪移送郭嫌等5人；另對石、黃2人則以殺人未遂和聚眾鬥毆罪。士林分局重申治安零容忍，針對不法或僥倖分子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，將持續執行各式掃蕩勤務，展現打擊犯罪之決心。


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