廣源慈善基金會助學嘉大學子　呼籲心存感恩落實「分享」

▲廣源慈善助學金113學年度提供335萬幫助嘉大67位學子 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學21日在蘭潭校區舉辦「廣源慈善基金會感恩活動」，感謝廣源慈善基金會113學年度提供335萬元，嘉惠67位嘉大清寒弱勢學子。並由力成科技暨廣源慈善基金會蔡篤恭董事長分享「了解自己 創造格局」，期能啓發莘莘學子，深入探索生命藍圖。

廣源慈善基金會宋美芬執行長也親自出席與今年獲獎助之學生進行交流回饋分享，曾獲獎畢業生也回到母校與學弟妹分享職場工作經驗、升學技巧等，希望讓這份曾受獎助的感動、懂得感恩的心落實「分享」。

▲嘉大林芸薇主任秘書致贈感謝狀給蔡篤恭董事長(左) 。（圖／嘉義大學提供）

廣源慈善基金會蔡篤恭董事長勉勵同學，沒有不可能，要勇於面對挑戰，要有創造力；不要怕改變，今天你認為做不到的事，都有可能明天會發生。人生要有願景在手上，將自己三至五年的目標寫下來，想辦法去實踐它。

嘉大張俊賢副校長代表出席與會，感謝廣源慈善基金會從101年起捐助嘉大清寒弱勢學子迄今(113年)從不間斷，助學金金額已逾2仟2佰萬餘元，讓來到嘉大的學子安心就學。希望未來大家也可以發揮互助力量，並把「分享」變成一種「自動自發」的習慣，讓善念與成長倍增，他日學有所成回饋社會，讓「善」的意念可以不斷的傳遞下去。

▲嘉大劉怡文副學務長致贈感謝獎牌給廣源慈善基金會宋美芬執行長(左) 。（圖／嘉義大學提供）

獲獎學生資訊管理學系楊同學表示，謝謝基金會給予助學金，讓我在讀書之餘能減少經濟壓力，有更多時間充實自我，參加各項活動學習他人經驗；森林暨自然資源學系林同學也提到，因為有廣源慈善基金會助學金的幫助，讓我在學業及生活上可以無後顧之憂，得以精進專業知識，在學習的路上更能夠專注。