未來10天雨區一次看　賈新興：9月底有熱帶低氣壓發展

▲明日西半部沿海有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫轉變，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今指出，周三至周日受低壓帶偏東北風影響，北部、東北部早晚略涼，9月底至10月初在南海附近，有熱帶性低氣壓發展的機率，超過5天預報不確定性高，留意最新預報資訊。

賈新興在臉書分析未來10天降雨熱區，明日，西半部沿海有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨。周三彰化以北及宜蘭有局部陣雨，午後台中以北及宜花有局部陣雨或雷雨，台中以南亦有零星短暫陣雨。

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他說，周四，中彰投及花東有零星短暫陣雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。周五日，桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。周六，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後北部山區、苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。

他表示，周日，午後宜花東山區、中南部山區及恆春半島有零星短暫陣雨。下周一，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後宜花東、苗栗以南山區及高屏有零星短暫陣雨。

迎接10月，賈新興指出，10月1日至2日，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。另外，9月底至10月初，觀察南海附近有熱帶性低氣壓發展的機率。