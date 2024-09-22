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汐止基隆河「水位快滿」畫面曝！在地人嚇壞

▲▼恐怖的雨勢導致汐止一帶的基隆河水位快滿出來。（圖／翻攝臉書／汐止集團）

▲恐怖的雨勢導致汐止一帶的基隆河水位快滿出來。（圖／翻攝臉書／汐止集團）

記者柯振中／綜合報導

22日受到熱帶性低氣壓影響，全台多地下起強降雨，新北瑞芳的員山子分洪道下午也已啟動。不過，由於雨勢十分猛烈，22日晚間10點左右，汐止金龍抽水站附近的水位已超過紅色警戒線，讓當地民眾十分擔憂。

由於全台多地雨勢不斷，員山子分洪管理中心22日三級開設進駐，確認各項設備沒有問題後，下午2點啟動分洪道的分洪機制。據了解，這是今年第二次的分洪機制啟動，也是2005年以來第60次分洪。

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▲▼恐怖的雨勢導致汐止一帶的基隆河水位快滿出來。（圖／翻攝臉書／汐止集團）

▲恐怖的雨勢導致汐止一帶的基隆河水位快滿出來。（圖／翻攝臉書／汐止集團）

不過，晚間雨勢仍舊猛烈，有民眾在臉書社團「汐止集團」分享，晚間9點51分左右，汐止的金龍抽水站附近，基隆河的水位超過紅色警戒線，與河岸邊緣幾乎齊平，雖然員山子分洪早已啟動，但疑似不及雨勢猛烈。

此外，深夜11點左右，也有民眾分享汐止基隆河的水位近況，同樣也是達到了黃色警戒線，看起來相當恐怖，讓不少鄉親十分擔憂。

根據經濟部水利署的防災資訊服務網資料，目前新北市淹水警戒的一級警戒範圍，分別是汐止區、汐止區、汐止區及汐止區，民眾務必留意自身安全。

▼水利署防災資訊服務網對新北發布一級警戒，提醒汐止民眾務必留意。點圖可放大。（圖／水利署）

▲▼水利署防災資訊服務網對新北發布一級警戒，提醒汐止民眾務必留意。（圖／水利署）

 
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