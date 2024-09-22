國道車禍年撞4.6萬件「多17.58%」　死神最常出沒時段曝

▲國道去年撞出4.6萬件車禍。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道死亡事故頻傳，高公局針對國道事故檢討分析報告上周出爐，去年國道發生4萬6630件事故，不降反升17.58%，其中A1類死亡事故增加9.43%，死亡車禍最多出現在深夜22時到隔日清晨6時，前3大奪命肇因為未保持安全距離、未注意前車、變化車道或方向不當。

高公局針對國道事故檢討分析報告上周出爐，指出去(112)年國道共發生4萬6630件事故，其中A1類58件、A2類3452件、A3類43120件，相較於111年，國道整體事故總件數增加17.58%，A1事故件數增加9.43%、A2事故件數增加13.89%、A3事故件數增加17.9%。

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▲國道事故統計。（圖／ETtoday製圖）

其中國道死傷人數，高公局分析，去年A1類死亡人數有68人，30日內死亡人數81人，受傷5744人；相較於111年，A1類死亡數增加10人，30日內死亡數增加17人，受傷數增加678人，死亡率及受傷率同步增加。

至於死亡車禍最常發生時段，高公局分析指出，去年國道A1類件數，深夜清晨時段、22時至隔日6時的A1類事故有27件，佔A1類事故件數比例約46.6%，推測因深夜及清晨時車流量少且車速快，用路人較易分神或鬆懈，而未留意前方突發車況及疲勞駕駛，以致釀成死亡交通事故。

此外，前三大肇事原因分別為「未保持行車安全距離」，有1萬5514件，占33.3%，其次是「未注意車前狀態」9981件，占21.4%，以及「變換車道或方向不當」6398件，占13.7%，皆為駕駛人因素，三者即佔總事故比例68.4%。

▲國道事故10大肇因統計。（圖／高公局提供）

高公局表示，112年肇事件數增加，主要原因是整個車流量明顯增加3.6%，超過年增1.2%幅度，交通量一增加，事故件數也會增加，其中A3類沒有傷亡的擦撞增加最多，達到17.9%。高公局已透過工程、管理、宣導和執法等4面向改善。

高公局指出，工程改善方面，這兩年開始，每年都會提出9處多事故或塞車改善路段，讓事故熱點下降，並加強重車管理，國道重車數量占1成，但事故比例高達3成，除已推動動態地磅防超重外，10月起也會擴及貨櫃車過磅，另為避免匝道車流多易肇事，也運用AI偵測出口匝道回堵和告警，而國道一旦發生事故，拖救車派遣也結合APP加速事故排除速度，並持續強化對肇因宣導。

▲國道深夜到清晨死亡車禍最多，警方夜間也加強勤務和取締。（資料圖／記者陳凱力攝）

執法方面也加大力道，高公局表示，每個月都會提供超速車號和路段給警方，公警局加強取締外，警方也透過科技執法取締超速、未保持安全距離，並結合AI判斷是否有依規定繫安全帶，針對夜間到清晨肇事高，警方夜間也加強勤務，從今年趨勢來看，夜間肇事有出現減少情況，顯示加強取締達到效果。