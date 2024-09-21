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《國土計畫法》明年上路　立院預算中心：仍有9項子法尚未完成

▲▼內政部長劉世芳 聯訪 國土法 二岸同婚 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳21日表示，仍希望《國土計畫法》明年4月30日上路。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《國土計畫法》預計明年4月30日上路，對此，22位執政黨立委日前表態，因此事牽涉農地變更等問題，希望內政部能將上路時程延後，不過，內政部長劉世芳昨（20日）態度明確，對該法上路時程並無打算讓步，然而，根據立法院預算中心的報告指出，目前仍有9項子法尚未完成，以及13部會52部法律共94條條文待配合修正，這也使得該法是否真能如期順利上路也打上了一個問號。

22位民進黨立委日前呼籲，預計明年4月30上路的《國土計畫法》，將牽涉農地變更問題，盼內政部能延後該法上路時程。內政部長劉世芳則回應，《國土計畫法》跟《農業發展條例》本來就是脫鉤處理，未來分成國土計畫保育區域、海洋資源區域、農業發展區域以及城鄉發展區域。

此外，劉世芳進一步說明，為了處理國土安全破碎化，《國土計畫法》未來要取代《區域計畫法》，若現在各縣市府繼續引用《區域計畫法》，會造成鄉鎮市公所或縣市政府破碎化處理。

不過，根據立法院預算中心針對2025年中央政府總預算案的整體評估報告指出，截止2024年7月止，《國土計畫法》尚有「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」等9項子法尚未完成。另外，該評估報告顯示，內政部、農業部、經濟部等13部會52部法律共94條條文仍待配合修正。

預算中心也指出，依現行各市縣國土功能分區圖(草案)，存有與農業發展地區劃設與分類之若干待釐清事項，允宜審酌妥處。此外，地方政府迭反映農政資源之投入攸關農業發展地區劃設與分類，農業部允宜全面清查盤點並公開相關配套措施，以利國土計畫之推展。而預算中心也強調，全國國土計畫涉國土空間發展與成長管理策略，及部門空間發展策略之部分目標值，容有檢討精進之處。

評估報告提及，全國國土計畫屬上位計畫，就全國尺度訂具有目標性、政策性及整體性的空間發展及土地使用指導原則，但綜觀2018年4月30日公告實施全國國土計畫，計畫年期至2036年，但截至今年7月底止，還有檢討精進之處，應積極辦理。

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