關山國小連兩年EBL32強好成績　救國團贈送籃球盼創佳績

▲救國團贈送籃球到關山國小盼再創佳績。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山國小籃球隊自105年成立至今，在教練的指導和學校支持下連兩年參加『教育部體育署112學年度國民小學籃球聯賽』(EBL)均打入32強臺東最佳成績。救國團關山鎮團委會和關山鎮民代表會副主席上午前往學校聯合捐贈籃球一批，希望小學弟們能夠在未來的賽事全力以赴爭取佳績。

關山國小籃球隊在校長、家長會、教練支持下近年來打出亮麗的成績，關山鎮長彭成豐不僅協助出賽經費的爭取，還在賽後鼓勵小朋友好表現舉行牛排慶功宴。

彭成豐表示，關山國小籃球隊即使在資源有限的情況下，但平日努力練習加強基本動作再加上教練場上調度，接連代表台東縣出賽全國都能以優異的戰績進入全國32強非常不容易。

上午關山鎮救國團會長周福安、鎮民代表會副主席李偉鈺連袂前往關山國小，並在台東縣救國團總幹事崔自傑的見證下捐贈一批籃球和「關山米乖乖」。

周福安指出，自己畢業於關山國小而且在高中時期也曾打過籃球隊，深知籃球運動除了體力大量消耗外，包括球具等來源也是很現實的問題，所以才會和李偉鈺共同捐贈籃球來鼓勵球員們再接再厲。

關山國小校長陳文玲表示，籃球隊成立至今很感謝教練們的努力指導和球員們每次奮戰到底的精彩表現，而來自社會資源的熱情支持也成為學校最強而有力的後盾；陳文玲說，相信有學長們的豐碩成果也會感染成為學弟、妹日後學習的目標，並鼓勵球員們接續優良的傳統「今日以關小為榮、明日關小定將以你為榮。」